مهمتنا رصد كل إجراءات الانتخابات ونأمل ان يسهم وجودنا بثقة الناخب فيها

نائب رئيس الراصدين في بعثة الاتحاد الأوروبي :

بغداد ـ وداد ابراهيم:

اكد (الكسندر ماتوش) نائب رئيس الراصدين في بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات المقبلة في البلاد، إن تقييم الاستعدادات لأي انتخابات أمر معقد، مشيرا الى ان إجراءات أي انتخابات مترابطة ولا يمكن فصلها عن بعضها.

جاء هذا في لقاء أجرته معه الصباح الجديد، اذ قال مجيبا على مجمل الأسئلة التي وجهتها اليه: “هناك العديد من الجوانب المختلفة التي ينبغي ان تراعى عند تقييم الانتخابات، لأن لكل دوره المباشر، مضيفا:” تقوم بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات (EU EOM) في العراق بتحليلها جميعًا. وهذا يشمل على سبيل المثال الإطار القانوني وأداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) وعلى سبيل المثال لا الحصر، سنقارن التحضير للانتخابات بعلبة تروس السيارة: هناك العديد من الأجزاء التي يجب أن تعمل في تزامن لتحريك السيارة بسلاسة، وهذا ما ينطبق على الانتخابات”.

ويضيف:” من المستحيل بالنسبة لنا الإدلاء ببيان عام اذا كانت الاستعدادات ما تزال تجري، اذ يخرج راصدونا بشكل يومي للقاء مجموعة متنوعة من أصحاب الشأن والناخبين وتقييم الاستعدادات على مستوى المحافظة. ومن هنا إذا أردنا التعليق في هذه المرحلة، فربما نتدخل أيضًا في العملية الانتخابية، وسيكون هذا انتهاكًا لتفويضنا، الذي يسمح لنا فقط بالرصد والتحليل وتقديم التقارير عند انتهاء الانتخابات “

وتابع:” هذه انتخابات الشعب العراقي، وسنكتب تقريرا عن العملية الانتخابية حتى الآن، بما في ذلك الاستعدادات، بعد يومين من الانتخابات في بياننا الأولي، اذ سيعطي هذا البيان تقييما للعملية الانتخابية، بما في ذلك الاقتراع والفرز وإعلان النتائج. عندها فقط سنعرف كيف سارت الاستعدادات لهذه الانتخابات المهمة “.

وهل تعتقد أن مراكز الاقتراع ستشهد استجابة من المواطنين؟ (هل سيصوت الناس؟)