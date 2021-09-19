خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية

بعد توقف 30 % من إنتاج الولايات المتحدة

الصباح الجديد ـ متابعة:

حقق سعر خام البصرة ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بعد توقف 30% من إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نتيجة إعصار ايدا مما زاد الطلب على النفط ليربح خام البصرة 1.24 دولار في أسبوع.

ورغم انخفاض خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه امس الأول الجمعة بمقدار 30 سنتا ليصل الى 74.47 دولاراً، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.24 دولار او ما يعادل نسبة 1.69% .

وانخفض خام برنت في اخر جلسة له بنسبة 0.44% ليصل الى 72.92 دولارا الا انه ايضا حقق ارباحا بلغت 2.42 دولار او ما يعادل نسبة 3.32% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض ايضا بنسبة 0.88% ليصل الى 71.97 دولاراً للبرميل ليسجل ارباحا اسبوعية بلغت 2.25 او ما يعادل نسبتها 3.23%.

وفي آخر المستجدات النفطية، وقعت شركة مصافي الشمال التابعة لوزارة النفط، الخميس، مذكرة اتفاق مبادىء لتنفيذ مشروع مصفى القيارة الاستثماري بطاقة 70 ألف برميل باليوم مع شركتي سيب السويدية وشركة ليماك التركية.

وقال وكيل الوزراة لشؤون التصفية حامد يونس، خلال حفل التوقيع، في بيان اطلعت عليه “الاقتصاد نيوز”، إن “الوزارة حريصة على النهوض بقطاع التصفية من خلال محور يتعلق بخطط تطوير المصافي الحكومية بإضافة وحدات متطورة لزيادة الإنتاج وتحسين المنتجات، ومحور آخر يتعلق بإنشاء مصافي استثمارية متطورة موزعة في أنحاء العراق وحسب الحاجة والكثافة السكانية وتهدف الى تغطية وتلبية الحاجة المحلية”.

وأضاف يونس أن “مذكرة اتفاق المبادىء لتنفيذ مشروع مصفى القيارة الاستثماري تأتي في هذا الإطار، وتمثل إضافة مهمة لقطاع التصفية، وخصوصاً لمحافظة نينوى”.

من جانبه قال مدير عام شركة مصافي الشمال، قاسم عبد الرحمن، إن “مذكرة المباديء مع شركتي (سيب) و (ليماك) ترسم لخارطة طريق لعقد استثماري لمصفى القيارة بطاقة (70) الف برميل باليوم باستخدام تقنيات معقدة ومتطورة لمعالجة النفط الثقيل وتحويله الى منتجات بيضاء بمواصفات أوربية (يورو 5)”.

من جانبه قال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، نصير عزيز، إن “هذا المشروع يأتي منسجماً مع قانون الاستثمار لتصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007، ومدرج ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة لتطوير قطاع التصفية باستخدام تقنيات حديثة لمعالجة النفط الثقيل في القيارة بمحافظة نينوى ، وإن المشروع يمثل نقلة نوعية وإضافة مهمة لقطاع التصفية، ويعتمد معايير الطاقة النظيفة والمستدامة وصديق للبيئة”.

فيما عبر ممثل شركة سيب، طاهر عبلحد قريو، عن “سعادته بانضمام شركته الى تنفيذ مشروع كبير ومهم يقع ضمن استراتيجية وزارة النفط وخططها لتطوير قطاع التصفية”، مؤكداً أن “المفاوضات مع الجهات المعنية في الوزارة استغرقت أكثر من عام وصولاً الى صيغة اتفاق المباديء، يعقبها التوقيع على العقد بعد ثلاثة أشهر تقدم خلالها الشركات المتعاقدة التزاماتها المالية والفنية والوثائق الخاصة بالمشروع”.

فيما أكد ممثل شركة ليماك، عبد الحكيم مدحي، استعداد شركته لتنفيذ المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة في قطاع التصفية باستخدام أحدث المعدات والتقنيات لمعالجة النفط الثقيل.