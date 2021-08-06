الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني يلجآن الى القضاء لحسم الخلافات بينهما

بعد تعذر عقد اجتماع للمجلس القيادي للحزب

السليمانية ـ عباس اركوازي:

ادى رفض الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي ترك الاقليم والتخلي عن منصبه الحزبي داخل الاتحاد الوطني، الى تسجيل دعوى قضائية ضده من قبل الرئيس المشترك بافل طالباني بتهمة التحريض واثارة الفوضى وايواء مطلوبين.

وقال الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي خلال تجمع امام منزله في السليمانية انه تلقى طلبا لترك الاقليم والتوجه الى احدى الدول الاوربية، وبخلافه اشار شيخ جنكي انه تلقى تهديدا بالاعتقال، لافتاً الى انه لن يترك الاقليم وسيتوجه الى القضاء للدفاع عن نفسه في التهم الموجهة الى من قبل ابن عمه بافل طالباني نجل الرئيس طالباني.

وكانت المحكمة بمحافظة السليمانية قد اصدرت امس الاول الثلاثاء امرا بالقاء القبض على الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي، بينما تقدم الاخير بشكوى ضد بافل طالباني، طالب فيها برد الاعتبار له في تهم مع اخوته بقضايا فساد وتجاوز على ممتلكات المواطنين.

وتقدم شيخ جنكي امس الاربعاء بشكوى ضد ابن عمه بافل طالباني وفقا للمادة (433) من قانون العقوبات العراقي الخاص بالقذف والتشهير، مطالباً بعقد اجتماع للمجلس القيادي للحزب لحسم الخلافات حول السلطة والنفوذ.

واشارت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد ان الرئيس المشترك للاتحاد الوطني يتهم ابن عمه لاهور شيخ جنكي بالتآمر عليه مع اخوته والسعي لانهاء وجوده ومكانته في الحزب، وهو ما يرفضه شيخ جنكي، ويقول بانه غير متورط في تلك التهم وان اثارة هذه القضايا في الوقت الراهن ياتي في اطار مؤامرة محلية واقليمية للاطاحة به وانهاء دوره داخل الحزب.