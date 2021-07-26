الكهرباء تجدد اتهامها إلى محافظات بالتجاوز على اكثر من حصصها

بغداد – وعد الشمري:

أفادت وزارة الكهرباء، أمس الأحد، بأن تجاوز بعض المحافظات على المنظومة الوطنية أدى إلى فقدان نحو 7 ميكاواط، مشيرة إلى أن إدارات محلية قامت برفع أجهزة حماية المحطات والخطوط بنحو يعرض البلاد إلى انطفاء تام.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الوزارة تسعى للمحافظة على ما تحقق من معدلات أنتاج وزيادتها من خلال الجهود المستمرة لملاكاتها”.

وأضاف موسى، أن “المنظومة تعرضت مؤخراً في محطات متعددة منها الرميلة والهارثة والقدس والصدر الغازية، وكركوك الغازية وعدد أخر من الوحدات التوليدية إلى انفصال”.

وأشار، إلى أن “الانفصال حصل نتيجة ارتفاع مستويات الجهد بسبب عدم التزام محافظات وعلى وجه الخصوص ذي قار بالحصص المقرة من مستويات الطاقة بنحو لا يستوعب لا شبكات النقل ولا الخطوط الناقلة والتوزيع، وهذا إجراء غير صحيح بالمرة”.

وبين موسى، أن “المنظومة فقدت 7 ألاف ميكا واط وهي كمية ليست قليلة، والسبب في ذلك هو التجاوز على الحصص المقررة من تلك المحافظات”.

وشدد المتحدث باسم الوزارة، على أن “ما حصل ليس انطفاء تام للمحافظات الجنوبية بل هو انفصال لبعض المحطات”.

ويواصل موسى، أن “المحافظات التي زادت فيها الطلب على الحصة المقررة من الطاقة كان السبب هو رفع مناولات الحماية من تلك الخطوط بقرار من الإدارات المحلية”.

ولفت أن “المحطات التحويلية وخطوط نقل الطاقة في جميع المحافظات يتم حمايتها بأجهزة خاصة “.

ومضى موسى، إلى أن ” ما حصل مؤخراً هو أن تلك الأجهزة تم رفعها من الإدارات المحلية، بنحو يعرض المنظومة بنحو كامل إلى الانطفاء تام كما حصل قبل مدة”.