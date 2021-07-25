  • الأحد , 25 يوليو 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ضحكات سوداء

ثقافة
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صابر عبسي

هُوَ وحْدَه الجِنرالُ
يبْدُو مقْمرًا متبرّجًا أعْلَى
كما لوْ أنّه التمثالُ وسْط الشارع المنْذورِ للغثيان
يضْحكُ، تضْحكُ العنْقاءُ والطلاّبُ
والسيّاحُ والحجّاجُ والخنْساءُ
يضْحك،
تضْحكُ الأشْجارُ والشرْطيُّ والدّوريُّ
والشحّاذُ والصرْصُورُ
يضْحكُ،
يضْحكُ الشّهداءُ والنقّادُ والكتّابُ،
كلُّ المعْدمين،
المُومِسَاتُ وباعَةُ الأزْهارِ
والبيْضِ المُملّح والجَرائدِ والسّجائر
ههنا من ليْسَ يضْحَكُ سوْفَ يفْقدُ رشْدَه
منْ ليْسَ يضْحكُ سوْفَ يلْقَى حتْفَهُ
فيِ الملْهَاةِ هَذي
وحْدهُ الجِنرالُ يضْحَكُ
وهْوَ يدْركُ فِي قرارة نفْسِهِ
لاَ يضْحكُون سَعَادةً
بلْ يضْحَكونَ مَخافةَ حتْفِهم
لاَ يضْحكون،
ويضْحكون،
ويضْحكُون،
علَى وضَاعةِ حالِهم.

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