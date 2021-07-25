سبع رسائل ماجستير جديدة
بغداد ـ الصباح الجديد:
تمّت، مؤخراً، مناقشة سبع رسائل ماجستير جديدة عن الشاعر أديب كمال الدين، تناولت جوانب مختلفة من منجزه الشعريّ الحروفيّ الصوفيّ الذي صدر في 24 مجموعة شعرية ضمّتها أعماله الشعرية الكاملة بمجلداتها الستة. وتمّت المناقشة في جامعات المثنى، وبسكرة، وسوق أهراس، وكربلاء. أدناه أسماء الباحثين وعناوين رسائلهم:
- رانية فاطمة الزهرة ذيب: (كتابة الألم وألم الكتابة في النصوص الأدبية: شعر أديب كمال الدين أنموذجا)، رسالة ماجستير بتقدير امتياز من كلية الآداب واللغات- جامعة سوق أهـراس، الجزائـر 2021.
- أنور إسماعيل السعيدي: (جماليات الرمز في ديوان رقصة الحرف الأخيرة لأديب كمال الدين) رسالة ماجستير بتقدير جيد جدا من من كلية الآداب واللغات- جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر 2021.
- نسرين خضراوي ولمياء شرون: (أنماط الجملة في الأعمال الشعرية الكاملة لأديب كمال الدين: ديوان عربي أنموذجا)، رسالة ماجستير بتقدير جيد جدا من كلية الآداب واللغات- جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر 2021.
- مهند رضا عبد السعيدي (جماليات المكان في شعر أديب كمال الدين)، رسالة ماجستير بتقدير جيـد جـدا مـن كليـة الآداب، جامعـة واسـط، العـراق 2021.
- بدرة سلمى وضحوى هالة: (نظام الجملة الشرطية في ديوان «حرف من ماء» للشاعر أديب كمال الدين) رسالة ماجستير بتقدير جيد جدا من كلية الآداب واللغات- جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر 2021.
- نور علي تومان : (البنى الأسلوبية في شعر أديب كمال الدين، المجلد الثالث اختيارا) رسالة ماجستير بتقدير جيد جدا من كلية التربية- جامعة كربلاء، العراق 2021 .
- آسيا بويريمة: (الأساليب الإنشائية في الأعمال الشعرية الكاملة- المجلد الخامس لأديب كمال الدين، دراسة تداولية) رسالة ماجستير بتقدير جيد جدا من كلية الآداب واللغات- جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر 2021.
وكانت هذه الرسائل بإشراف الدكاترة الأفاضل: علي رحماني، سعد الحسني، كريمة المدني، عمار ربيح، صفية طبني، نبيل زياني، خولة ميسي.
الجدير بالذكر أنّ الكثير من رسائل الدكتوراه والماجستير قد نُوقشت عن تجربة أديب كمال الدين الحروفيّة الصوفيّة في جامعات العراق وتونس والمغرب وإيران والجزائر والهند.