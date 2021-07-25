سبع رسائل ماجستير جديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تمّت، مؤخراً، مناقشة سبع رسائل ماجستير جديدة عن الشاعر أديب كمال الدين، تناولت جوانب مختلفة من منجزه الشعريّ الحروفيّ الصوفيّ الذي صدر في 24 مجموعة شعرية ضمّتها أعماله الشعرية الكاملة بمجلداتها الستة. وتمّت المناقشة في جامعات المثنى، وبسكرة، وسوق أهراس، وكربلاء. أدناه أسماء الباحثين وعناوين رسائلهم: