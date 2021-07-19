وزير الزراعة يكرم المشاركين بالدروع والشهادات التقديرية في الأسبوع الزراعي

اكد دعمه لحماية قطاع الدواجن والعمل على منع دخول الدواجن المهربة

كرم وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي المزارعين والفلاحين المتميزين والجهات المشاركة في الأسبوع الزراعي بالدروع والشهادات التقديرية، وذلك في الأجنحة المخصصة لهم، بعد أن وجه بألغاء احتفالية ختام الاسبوع الزراعي الثاني عشر في الناصرية واختصار العمل على منح الدروع والشهادات التقديرية من قبله على كل المشاركين وضمن اجنحتهم في الاسبوع الزراعي، وذلك نظرا للظروف والفاجعة التي هزت مشاعر العراقيين جميعا في محافظة ذي قار وتضامناً مع اهل الناصرية لما اصابهم من ضرر نتيجة هذه الفاجعة الاليمة.

كما تم تكريم جمعية المتفرغين الزراعيين في محافظة واسط لمشاركتهم المتميزة في المعرض، وكل الشخصيات التي كان لها دور بارز في العملية الزراعية ، فضلا عن عدد من الشركات والدوائر ومديريات الزراعة في بغداد والمحافظات .

وفي الختام ثمن الخفاجي جميع الجهود التي ساهمت في نجاح المعرض الزراعي و الذي بدوره يعكس التطور الحاصل في هذا القطاع الحيوي المهم.

فيما أكد الوزير بإن الاسبوع الزراعي يهدف إلى عرض المنتجات المحلية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتي تمثل اخر ما تم انتاجه محليا من شمال العراق الى اقصى جنوبه فضلاً عن كونه حلقة وصل مابين الوزارة والفلاحين والمستثمرين ورجال الاعمال وجميع المختصين في المجال الزراعي.

كما بين الوزير حرص الوزارة على التوسع بالانتاج الوطني للوصول الى الاكتفاء الذاتي وسد حاجة السوق المحلية لجميع المنتجات الزراعية ومنها منتجات الدواجن و بيض المائدة.

على صعيد اخر أكدت وزارة الزراعة و بتوجيه من وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي دعمها المتواصل لحماية قطاع الدواجن والعمل على منع دخول الدواجن المهربة إلى العراق

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري أن “قطاع الدواجن عانى من إيقاف أغلب المشاريع بعد أحداث العام 2003 “، مشيراً الى أنه “بعد وضع خطط لإعادة وتأهيل مشاريع الدواجن ، تم تشغيل مشاريع الدواجن المتعلقة ببيض المائدة ومشاريع الدجاج اللاحم ، والمجازر، ومعامل الأعلاف”.

وأضاف وكيل الوزارة أن “جميع خطوات تفعيل قطاع الدواجن، تواجه خطر عمليات تهريب منتجات الدواجن من الخارج” ، منوهاً بأن “تلك المنتجات تدخل الى العراق بأقل من كلف الإنتاج المحلي”.

وأشار وكيل وزارة الزراعة الى أن “عمليات تهريب الدواجن من الخارج ودخولها الى العراق تشكل تهديداً لمشاريع الدواجن المتنامية والمنتجة محلياً ، ومنها بيض المائدة ولحم الدجاج، الذي يصل للمستهلكين طازجاً وصحياً، على عكس الدجاج المهرب والمستورد الذي يأخذ وقتاً طويلاً ، ويتعرض لطرق خزن ونقل غير صحية”.

و بين الجبوري بأن الوزارة تعمل جاهدة على تسهيل اجراءات استيراد الاعلاف بمختلف انواعها من قبل القطاع الخاص دعما لقطاع الدواجن وكذلك التواصل مع المنتجين لخفض اسعار منتجات الدواجن من بيض المائدة ولحم الدجاج والموائمة بين المنتج والمستهلك على الرغم من ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج نتيجة لعدة عوامل منها تغيير سعر الصرف.

وتابع وكيل الوزارة أن “دخول الدواجن المهربة، يتطلب أولاً تدخل وزارة الزراعة مع الجهات الأمنية، لوقف تدفق المنتجات الزراعية المهربة ، وكذلك تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، ومتابعة الأسواق المحلية، من أجل دعم المنتج المحلي، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين”.