اليوم.. إقامة 6 لقاءات في الجولة 30 لممتاز الكرة

الإصابات تسهم في غياب 5 لاعبين عن أمانة بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:

تجرى اليوم الثلاثاء الموافق 11 آيار الجاري ستة لقاءات ضمن افتتاح الجولة 30 لدوري الكرة الممتاز، إذ يلعب الطلبة ونفط ميسان في ملعب الشعب الدولي في الساعة العاشرة مساءً، في حين تجرى المباريات المتبقية في الساعة الرابعة مساءً، فيلعب أمانة بغداد والميناء في ملعب الأول، ويضيّف ملعب زاخو لقاء أهل الدار وضيوفهم الزوراء، ويتواجه في ملعب الديوانية فريقي الديوانية ونفط البصرة، ويشهد ملعب الكفل مباراة القاسم والصناعات الكهربائية وتقام مباراة الحدود والسماوة في ملعب التاجي.

وتقام يوم غد الاربعاء 12 ايار، أربع مباريات، ملعب الشعب الدولي يحتضن مباراتين، الاولى في الساعة الرابعة مساء بين الشرطة واربيل والثانية في الساعة العاشرة مساء بين الجوية والنجف، وفي ملعب التاجي تجرى مباراة النفط والكرخ في الساعة الرابعة مساء، ويضيف ملعب كربلاء الدولي مباراة نفط الوسط والكهرباء في الساعة العاشرة مساء.هذا ويتصدر الجوية ترتيب فرق الدوري برصيد 63 نقطة، بعد تعزيز الصدارة إثر فوزه الثمين على نفط الوسط بثلاثة اهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل اقيم بملعب الشعب الدولي.

من جانبه، أكد راضي شنيشل، مدرب الزوراء، أن المباريات المتبقية من الدوري الممتاز ستكون حاسمة. وقال شنيشل «لقاء اليوم مع زاخو، مباراة تعني لنا العودة للمنافسة على الوصافة، بعد أن حسم بشكل كبير القوة الجوية الصدارة، وعلينا في الأقل أن لا نفرط في الوصافة، وبالتالي المباراة مهمة».

وزاد: «علينا أن نحسم موقعنا بأنفسنا وعدم الاعتماد على نتائج الفرق الأخرى، وبالتالي الجولتين المقبلتين أمام زاخو في الجولة 30 والقاسم في الجولة 31، نقاطهم ستكون مؤثرة في العودة إلى المركز الثاني».وأشار إلى أن الفريق مكتمل الصفوف باستثناء غياب المدافع عباس قاسم، الذي سيغيب بسبب تراكم البطاقات، مؤكدا أن الفريق جاهز تماما للمباراة ويسعى للعودة إلى العاصمة بغداد بالنقاط الكاملة. يشار إلى أن الزوراء يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة، في حين يحتل فريق زاخو المركز السادس برصيد 40 نقطة.

إلى ذلك، أكد طه زاخولي، المشرف على فريق الكرة بنادي زاخو، أن الفريق سيفتقد لخدمات 3 لاعبين مؤثرين أمام الزوراء، وقال زاخولي «سنفتقد لخدمات هداف الفريق زياد أحمد نتيجة الإصابة، فيما سيغيب كل من مؤيد عبد الباسط وبروا نوري عن المباراة لشعورهم بإصابات طفيفة مختلفة، وبالتالي سنفتقد الثلاثي».

واستكمل: «الزوراء فريق كبير ومحترم، لكن جميع المباريات المتبقية مهمة ،ولا توجد فوارق بين الأندية، وبالتالي تحضيراتنا واحدة لجميع المواجهات، لذا سندخل المباراة بحثا عن النقاط الثلاث لا سيما أن المباراة في ملعبنا».وأتم: «الفريق تعرض في الجولتين الماضيتين إلى نتائج سلبية، وهذا الأمر متوقع في حكم التحاق المدرب الجديد عبد الوهاب أبو الهيل بوقت متأخر، لكن الوضع الآن مختلف وهناك انسجام واضح بين اللاعبين والمدرب، ونأمل أن يصحح الفريق نتائجه أمام الزوراء».

من جانب آخر، أكد علاء عبد القادر رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية ان الاخطاء التحكيمية في المرحلة الثانية للدوري الممتاز قلت بنسبة كبيرة عن المرحلة الأولى. وقال قادر ان التوجيهات والمحاضرات من قبل اللجنة آتت أكلها وبالتالي انعكست ايجابا على حكامنا، لافتاً ان الحكم العراقي بشر ولا بد أن يخطئ احياناً في بعض القرارات بغير تعمد حاله حال حكام العالم.

وابدى استغرابه بتضخيم مسألة تقنية الفار كونه الحل لكل مشكلات تحكيم الدوري الممتاز، مؤكدا ان تقنية الفار تقع ايضاً بأخطاء جسيمة كما حدث بالدوري الإنجليزي إذ تم رصد ثلاثة اخطاء من خلال الفار. واكد ان اللجنة حريصة على منح الفرصة لحكامنا الشباب لقيادة مباريات مهمة في الدوري الممتاز وقد قدموا مستويات مفرحة تنبىء بجيل قادم رائع ومميز لقيادة اقوى المباريات مهما كان مستواها.يذكر ان الاتحاد العراقي تلقى رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يبارك من خلالها رغبة العراق بتطبيق تقنية الفيديو (VAR) في الدوري المحلي.