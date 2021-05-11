هازارد يسجل بالصدفة ويمنح الريال نقطة أمام إشبيلية

زيدان غاضبًا: على الحكم شرح قواعد لمسات اليد لنا

مدريد ـ وكالات:

أحرز إيدين هازارد هدفا بالصدفة، ليمنح ريال مدريد تعادلا ثمينًا مع إشبيلية، بنتيجة (2-2) في مباراة درامية، جرت بمعقل الميرنجي «ألفريدو دي ستيفانو»، مساء أول أمس، في إطار منافسات الجولة 35 من الليجا.

سجل لإشبيلية فرناندو ريجس في الدقيقة 22، وإيفان راكيتيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 77، بينما أحرز لريال مدريد أسينسيو في الدقيقة 67، وهازارد في الدقيقة (90+5).. بهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة الثالث، وأضاف إشبيلية النقطة 71 لرصيده، في المركز الرابع.

وأبدى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، غضبه الشديد عقب التعادل ضد إشبيلية (2-2) واكتفى ريال مدريد، بالحصول على نقطة، أبقته في المركز الثاني بـ75 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ومتفوقًا بالمواجهات المباشرة على برشلونة الثالث بنفس الرصيد، فيما بقي إشبيلية في مركزه الرابع بـ71 نقطة.

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية له عقب المباراة: «أنا لا أفهم أي شيء. إذا كانت هناك لمسة يد على ميليتاو، فهناك ركلة جزاء على إشبيلية أيضًا، ولم أكن مقتنعا بما قاله لي الحكم».

وأضاف: «لم أتحدث أبدًا عن التحكيم، لكنني اليوم غاضب، وهذا لن يُغير أي شيء، وسعداء بمباراتنا، وكنا نستحق أكثر من التعادل؛ لأن الشوط الثاني كان رائعًا».وتابع: «لن أتحدث أكثر من ذلك عن التحكيم، وعلى الحكم أن يشرح لنا قواعد لمسات اليد، لكننا سنقاتل حتى الموت».وأردف: «ما يزعجني أنه لن يتم توضيح أي شيء لنا، ويجب أن نفكر في المباريات الثلاث المتبقية، وأنا غاضب لأننا كنا نستحق الفوز».

وعن رأيه في تقنية الفار، علق: «أنا أثق في كرة القدم، ما أقوله هو أنني رأيت خطأين، وتم إطلاق الصافرة ضدنا».واختتم: «إذا توجب علينا اللعب غدًا فالفريق سيكون موجودًا. لدينا شعور جيد جدًا، وسنستعد جيدا للمباريات».

في حين قال الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لقد أهدرنا نقطتين ، ولعبنا مباراة جيدة وأضعنا العديد من الفرص، وكانت لنا ركلة جزاء تم احتسابها للخصم، لكننا ما زلنا في المنافسة».وأضاف: «ركلة الجزاء؟ لا أعلم، لم أر اللقطة، وإذا احتسب الحكم عقوبة فيجب أن تكون عقوبة، لا أستطيع التعليق، كان حظنا سيئا».وتابع: «أعتقد أننا لم نلعب في الشوط الأول بنفس جودة الشوط الثاني، وفعلنا كل شيء للفوز بالمباراة، لكن ركلة الجزاء لم نحصل عليها، لدينا خيارات للفوز باللقب».

وأردف: «نحن نقوم بعمل جيد، ونتطلع للمباريات المقبلة، وسنرى ما سيحدث في المباريات الأخرى للخصوم».وواصل: «كنا نريد أن نعتمد على أنفسنا فقط حتى النهاية، وعلينا التركيز على مبارياتنا، ورأينا أن جميع الفرق تخسر نقاطا، لذلك علينا مواصلة حصد النقاط وانتظار تعثر الآخرين».واختتم: «كنا نستحق الفوز ، لكننا حصدنا نقطة واحدة».

من جانبه، قال الخبير التحكيمي الإسباني، أنديجار أوليفر، إن ريال مدريد استحق ركلة جزاء أمام إشبيلية، كما نفى أوليفر صحة ركلة الجزاء، التي سجل منها إيفان راكيتيتش الهدف الثاني للفريق الأندلسي. وشهدت المباراة لعبة جدلية مزدوجة، حينما انطلق كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لينفرد بالحارس ياسين بونو، الذي عرقله داخل المنطقة في الدقيقة 74.

وطالب لاعبو الفريق الملكي باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم عاد لتقنية الفيديو، التي أثبتت وجود لمسة يد على ميليتاو، مدافع الريال، في منطقة جزاء فريقه قبل بداية الهجمة، ليحتسب ركلة جزاء لصالح الأندلسيين.وانبرى إيفان راكيتيتش، نجم إشبيلية، لتنفيذ ضربة الجزاء، حيث سدد أسفل يسار الحارس تيبو كورتوا، في الدقيقة 78، ليمنح فريقه الهدف الثاني.وقال الخبير التحكيمي، في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «لمسة يد ميليتاو لا إرادية، حيث ارتدت الكرة من ظهره إلى ذراعه، وكان يجب أن يستمر اللعب دون ركلة جزاء».