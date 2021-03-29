متابعات ميدانية متواصلة لمراحل سير الاعمال في ميناء الفاو الكبير

مدير عام شركة موانئ العراق للصباح الجديد :

البصرة ـ سعدي السند:

اعلن المدير العام للشركة العامة لموانى العراق إحدى تشكيلات وزارة النقل الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي عن المتابعة المستمرة لمراحل سير الاعمال في مشاريع ميناء الفاو الكبير .

وقال المدير العام لقد التقينا في أثناء زيارتنا الأسبوع الماضي للميناء هيئة المشروع واطلعنا على آخر المستجدات ونسب الإنجاز .

وقال الفرطوسي تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل بمتابعة إجراءات العقود في ميناء الفاو ومنها عقد السداد الصخرية لمحطة الحاويات وإنشاء طريق ومدخل الميناء وجّهنا هيئة الإشراف على تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات والمباشرة بالعقود الجديدة وقمنا ايضا باطلاع الشركة المنفذة على جملة من هذه التوجيهات لضمان سير الأعمال في المشاريع كافة

تجدر الاشارة الى أن موانئ العراق قد أبرمت عقود مشاريع جديدة من شأنها تطوير حركة التجارة البحرية العالمية من خلال إنشاء ميناء الفاو الكبير والذي بدوره سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل وانتعاش الاقتصاد الوطني

قرب وصول مطرقة عملاقة لدق ركائز الارصفة

وكشف مدير عام الموانئ عن قرب وصول معدات كبيرة بضمنها مطرقة عملاقة لدق الركائز للأرصفة في ميناء الفاو الكبير ، فيما بين ان شركة دايو الكورية وجهت دعوة الى اكثر من 200 خبير والتعاقد لشراء معامل للتحضير في انجاز المشاريع الخمسة في الفاو الكبير .

وان العمل في ميناء الفاو الكبير يجري على وفق التعاقدات والسقف الزمني وان شركة دايو الكورية ستجلب معدات عملاقة للعمل في ميناء الفاو منها مطرقة عملاقة لدق الركائز (البايلات) لأرصفة الميناء وستصل خلال 40 يوماً لتدخل حيز الخدمة .

واوضح الفرطوسي ان دايو الكورية التي تعمل حالياً في ميناء الفاو وجهت دعوة الى نحو 200 خبير للعمل في الميناء كما تعاقدت لشراء معامل للتحضير في انجاز المشاربع الخمسة في الميناء بشكل رصين مرجحاً ان يشهد ميناء الفاو الكبير حركة كبيرة وعملاقة في العمل حال اطلاق الموازنة والتخصيصات المالية .

من الجدير بالذكر ان المرحلة الاولى من مشروع ميناء الفاو الكبير تتضمن خمسة مشاريع للبنىٰ التحتية تتعلق ببناء خمسة ارصفة وساحاتها ومرافقها الخدمية و الطريق وحفر القناة الملاحية وانشاء نفق يربط الميناء بالطريق الدولي .

ودعت الشركة العامة لموانئ العراق الى استثمار ساحات الخزن في ميناء ام قصر الشمالي للبضاعة المتنوعة وفيما اكدت ان بعض الساحات ستكون لخزن السيارات المتضررة التي سمح بدخولها العراق

وقال المدير العام لشركة موانئ العراق استنادا الى توجيهات وزير النقل وجهنا بضرورة ان تُستثمر الساحات في ميناء ام قصر الشمالي لخزن البضاعة الواردة ، مؤكدا ان بعض الساحات في الميناء كساحة (80) تمتلك مساحة تستوعب اعدادا من السيارات المتضررة المسموح بدخولها البلاد وخزنها في هذه الساحة .

وبين الفرطوسي ان ساحة الخزن (80 ) التي تبلغ مساحتها 95 الف متر مربع لها امكانيات متعددة الاغراض لاستيعاب انواع البضاعة حيث تمتلك اليات نمطية وشوكية وشاحنات للمناولة .

تعويم سفينة المسح البحري (الأبلة)

وتمكنت الشركة العامة لموانئ العراق من تعويم سفينة المسح البحري (الأبلة) بعد اكمال عمليات الصيانة التي أجريت عليها في قسم المسافن والصناعات البحرية

وقال المدير العام ان سياسة الإدارة العليا للشركة تقوم على إجراء عمليات الصيانة والتأهيل لجميع القطع البحرية على وفق جدول زمني على أن لا يتعارض مع عمل هذه القطع ، مؤكداً تأهيل العديد من الحفارات والساحبات التابعة للشركة في وقت سابق .

من جانبه بين مدير قسم المسافن والصناعات البحرية رئيس مهندسين أقدم اسعد عبد الوهاب : انهينا تأهيل سفينة المسح الأبلة وتم تعويمها من على متن الحوض العائم حطين ، لافتاً الى أن تعويم السفينة جاء بعد إجراء عمليات التأهيل والتي شملت تنظيف وصبغ البدن الخارجي إضافة إلى تصليح الرفاس الجانبي مع ربط جهاز الأعماق .

بدء الامتحانات الإلكترونية لطلبة معهد الموانئ

واعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن بدء الامتحانات إلالكترونية للفصل الدراسي الاول لطلبة معهد الموانئ الأحد عبر المنصة الإلكترونية وبإشراف إدارة وأساتذة المعهد .

وقال المدير في ضوء الاهتمام بالطلبة كونهم قادة المستقبل تابعنا بدء الامتحانات للفصل الدراسي الأول لطلبة معهد الموانئ واوعزنا إدارة المعهد بتقديم أفضل السبل للطلبة لأداء الإمتحانات عبر المنصة الإلكترونية .

من جانبه بين مدير المعهد رئيس المهندسين ماهر سالم بريدي أن إدارة المعهد واساتذته يقدمون جهود مضاعفة كي تكون الامتحانات بالمستوى المطلوب والذي يليق بسمعة الشركة ، لافتا الى أن الامتحانات تجري بشفافية عالية عبر المنصة الإلكترونية اذ شملت ( 240 ) طالبا وطالبة من قسمي إدارة وتقنيات الموانئ .