وزير الشباب يؤكد اعتماد تعليمات فيفا بانشاء الملاعب في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اثناء اللقاء بممثلي الشركات المنفذة لعدد من الملاعب والقاعات الرياضية والجهد الهندسي للوزارة ، ان تذليل المعوقات التي كانت تواجه اكمال المنشات الرياضية لا تعني ابدا البحث عن سرعة الانجاز على حساب الجودة ودقة العمل في هذه المنشات الاستراتيجية والعكس هو الصحيح.

وقال رياض في بيان صحفي “اننا مقبلون خلال العام الحالي على إنجاز ملاعب ومنشات رياضية عدة، ويستحق ان نطلق عليه عام المنشات الرياضية التي ستدعم موقف العراق بقوة في استضافة الاحداث والبطولات الرياضية الدولية على جميع المستويات فضلا عن المطالبة برفع شامل للحظر او الايقاف وليس بصورة جزئية”.

واضاف ان “اشتراطات الجودة للملاعب حسب التعليمات الدولية وبصورة خاصة تعليمات (فيفا) يجب ان تكون حاضرة في كل جزئية وإن كانت بسيطة من البوابات الى المقاعد الى المراكز الاعلامية وصولا الى الخروج الامن للجماهير وهو ما سيكون واضحاً بالدلالة التامة والتطبيق في ملاعب الشهداء والزوراء والميناء وكركوك والقاعة المغلقة “بغداد ارينا” وبقية الملاعب قيد التشييد”.

وأهاب رياض حضور وسائل الاعلام المختلفة خلال الايام الحالية والمقبلة التي تسبق افتتاح ملاعب الشهداء والزوراء وتسجيل المستجدات التي تحصل على مدار الساعة وحجم العمل وقيمته النوعية لإطلاع جماهيرنا الرياضية العزيزة عليها، كونها تتطلع دوما لرؤية المنجز على مستوى المنشات الرياضية.