اليوم .. المؤتمر الاستئنائي لإعلان مستضيف خليجي 25

وفدنا العراقي يعزز جولاته الخليجية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتمت بعثة العراق زياتها إلى سلطنة عمان أول أمس، لعرض ملف البصرة لاستضافة كأس الخليج 25 والحصول على الدعم من الجانب العماني. وكان في مقدمة البعثة العراقية عدنان درجال وزير الرياضة العراقية، وكان في استقبال البعثة الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم والشيخ رشاد الهنائي وكيل وزارة الرياضة العمانية. وقدم درجال شكره لسلطنة عمان على حسن الضيافة، مؤكدا أن عمان تدعم بشكل كبير ملف البصرة لاستضافة بطولة الخليج.

كما، أعرب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عن تفاؤله بدعم الكويت لإقامة بطولة خليجي 25 في العراق، مشيرا الى ان هذا الحدث سيكون خطوة مهمة لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية.

وقال درجال عقب وصوله الكويت، «نحن واثقون من قدراتنا على تنظيم البطولة، والبصرة جاهزة لتكون محطة مميزة لاستقبال البطولات والمهرجات الرياضية»، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.وأعرب درجال عن سعادته لزيارة دولة الكويت بعد أكثر من ثلاثة عقود، في مستهل جولته الخليجية لدعم ملف العراق في تضييف بطولة الخليج بكرة القدم بنسختها الـ25، مشيدا بجهود الكويتيين ووقوفهم الى جانب العراق.

وأضاف «أنا على قناعة تامة بأن المسؤولين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم على قدر المسؤولية في لم شمل العرب، واحتضان البصرة لهم في بطولة خليجي 25، التي ستكون بوابة لرفع الحظر الكلي عن ملاعبنا الرياضي».

ووصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في وقت سابق اليوم، إلى دولة الكويت على رأس وفد ضم رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان عبيد، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، لعقد اجتماع مع المسؤولين عن الشأن الرياضي الكويتي، لمناقشة دعم الكويت لاقامة البطولة الخليجية في محافظة البصرة.

إلى ذلك، أبدى رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، عن تفاؤله بإقامة خليجي 25 في البصرة، لاسيما بعد الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة العراقية ووزارة الشباب والرياضة والمؤسسات الرياضية كافة، لاحتضان العراق للحدث الخليجي الكبير.

وقالَ رئيس الهيأة التطبيعية: «إن جولة الوفد العراقي، برئاسة الوزير عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني والأمين العام للتطبيعية محمد فرحان، إلى الاشقاء في دول الخليج كانت من أجل التباحث بما يخص ملف البصرة، وكذلك تعزيز العلاقات بين العراق ودول الخليج، والذين أبدوا دعمهم الكامل لإقامة البطولة في العراق».

وأضافَ بنيان : «لدينا رغبة صادقة وقوية لإقامة البطولة في العراق، لما تمثله من ايجابيات عديدة للجماهير العراقية وإلى محافظة البصرة بالخصوص، وسننتظر إلى اليوم الاثنين لمعرفة الدولة التي تستضيف خليجي ٢٥ بعد القرار النهائي لأعضاء المكتب التنفيذي».

هذا ومن المؤمّل أن يعقد رؤساء اتحادات قطر والسعودية والبحرين وعُمان والكويت والإمارات والعراق واليمن المؤتمر الاستثنائي اليوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من شهر نيسان الجاري لحسم ضيافة محافظة البصرة للنسخة الخامسة والعشرين لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي تم تحديد إقامتها بصورة مبدئية نهاية شهر كانون الأول 2021 أو بداية كانون الثاني 2022.