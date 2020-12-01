  • الثلاثاء , 1 ديسمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الفيتامينات والرياضة .. مصادرها وفوائدها الغذائيّة

رياضة
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إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:
متابعة لعملها وجهودها في النهوض بواقع المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية، عقدت اللجنة العليا لادارة مراكز رعاية الموهبة الرياضية في العراق ، برئاسة مستشار الوزارة لشؤون الرياضة د. حسن علي كريم وعضوية المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات طالب جابر مسلم ، ومقررة اللجنة فاطمة الزهراء نفعت، عقدت اجتماعا تنظيميا ضم مديري المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في بغداد ، ورئيس الاتحاد العراقي للجودو.
ناقش عددا من الجوانب التنظيمية والتنسيقية لعمل المراكز مع الجهات الساندة في الاتحادات الرياضية ووزارة التربية ، فضلا عن طرح العديد من الرؤى الضرورية لديمومة عمل المركز فنيا واداريا ومنها استقلالية عمل المراكز ، و اجراء مسح ميداني للمنشآت والمواقع الرياضية في بغداد التي يمكن توظيفها كمواقع تدريبية للموهبة الرياضية بما فيها تلك العائدة لوزارة التربية بجانبي الكرخ والرصافة ، و تفرغ عدد من المدربين من المعلمين والمدرسين ، و التعاقد مع مدربين اجانب في مختلف الالعاب من ذوي الخبرة والسمعة الكبيرة في مجال صناعة الابطال الموهوبين، وكذلك المستلزمات الرياضية ومختبر الفسلجة و الاختبارات البدنية والمهارية للاعبي المراكز، والعديد من القضايا اللوجستية الاخرى.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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