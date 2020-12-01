الفيتامينات والرياضة .. مصادرها وفوائدها الغذائيّة

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

متابعة لعملها وجهودها في النهوض بواقع المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية، عقدت اللجنة العليا لادارة مراكز رعاية الموهبة الرياضية في العراق ، برئاسة مستشار الوزارة لشؤون الرياضة د. حسن علي كريم وعضوية المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات طالب جابر مسلم ، ومقررة اللجنة فاطمة الزهراء نفعت، عقدت اجتماعا تنظيميا ضم مديري المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في بغداد ، ورئيس الاتحاد العراقي للجودو.

ناقش عددا من الجوانب التنظيمية والتنسيقية لعمل المراكز مع الجهات الساندة في الاتحادات الرياضية ووزارة التربية ، فضلا عن طرح العديد من الرؤى الضرورية لديمومة عمل المركز فنيا واداريا ومنها استقلالية عمل المراكز ، و اجراء مسح ميداني للمنشآت والمواقع الرياضية في بغداد التي يمكن توظيفها كمواقع تدريبية للموهبة الرياضية بما فيها تلك العائدة لوزارة التربية بجانبي الكرخ والرصافة ، و تفرغ عدد من المدربين من المعلمين والمدرسين ، و التعاقد مع مدربين اجانب في مختلف الالعاب من ذوي الخبرة والسمعة الكبيرة في مجال صناعة الابطال الموهوبين، وكذلك المستلزمات الرياضية ومختبر الفسلجة و الاختبارات البدنية والمهارية للاعبي المراكز، والعديد من القضايا اللوجستية الاخرى.