درجال ورئيسة منظمة معا للاغاثة الانسانية والتنمية يبحثان دعم الشباب

اليوم.. بدء بطولة دوائر الشباب والرياضة بخماسي الكرة

إعلام الشباب والرياضة:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أول أمس، في مكتبه رئيسة منظمة معا للإغاثة الإنسانية والتنمية سارة علاوي لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وأكد الوزير درجال ان ابواب الوزارة مفتوحة امام كل عمل يسهم في النهوض بالواقع الشبابي ويدعم الشريحة الاكبر في المجتمع العراقي، مبينا سنقدم الدعم والرعاية ونواصل فتح آفاق التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما يحقق تطلعات ورغبات شباب العراق.

من جانبها قدمت رئيسة منظمة معا للاغاثة الانسانية والتنمية سارة علاوي شكرها للسيد الوزير على سعة صدره وتفهمه لمتطلبات الشباب، فضلا عن التعاون المشترك في مجالات التوعية ضد مرض سرطان الثدي وتمكين الشباب وفتح مجال التعاون مع منظمات عالمية والحد من مخاطر تعاطي المخدرات والعمل على فتح مركز تأهيلي لمعالجتهم.

من جانب اخر، تنطلق اليوم الأربعاء ، الثاني من شهر كانون أول الجاري، مُنافسات بطولة دوائر وزارة الشباب والرياضة بخماسي كرة القدم بمُشاركةِ ١١ فريقًا تُمثل دوائر وأقسام الوزارة، والتي يُنظمها قسم البرامج والأنشطة بدائرة التربية البدنية والرياضة.. وبحَسب المُؤتمر الفني للبطولة الذي أُقيم أول أمس الاثنين في قاعة الاجتماعات بملعب خماسي كرة القدم.

وتم تقسيم الفرق الـ ١١ إلى مَجموعتين وضع على رأسهما فريقًا دائرة التربية البدنية ودائرة شؤون الأقاليم والمُحافظات بصفتهما الحائزين على المركز الأول والثاني في النسخة السابقة من البطولة، وستلعب الفرق حسب نظام التقسيط الزوجي ، ويلتقي في مُباراة الافتتاح يوم الأربعاء المقبل، فريقا دائرة التربية البدنية ودائرة التنسيق والمتابعة في الساعة ٩،٣٠ صباحًا، تعقبها مُباراة مكتب الوزير مع الدائرة المالية في الساعة ١٠،٣٠، وفي المُباراة الثالثة ضَمنَ المجموعة الأولى يلعب فريقًا دائرتي الثقافة والعلاقات والتعاون الدولي، أما في مُنافسات المجموعة الثانية فيلتقي في نفس اليوم فريقًا دائرة الاستثمار مع حماية المُنشآت في الساعة ١٢،٣٠ ويلاعب فريق الإعلام والإتصال الحكومي فريق دائرة الطب الرياضي في الساعة ١،٣٠ ظهرًا.

وقال مُدير قسم الأنشطة والبرامج في دائرة التربية البدنية والرياضة الدكتور نجم عبد مطشر : إن الدائرة أكملت تحضيراتها للبطولةِ التي تهدف إلى إشاعة الثقافة الرياضية لدى مُوظفي الوزارة وتنشيط أداء المُوظفين والإبتعاد عن ضغط العمل والأجواء الروتينية وتحسين الواقع الصحي والبدني، مبينًا أن البطولة ستلعب وفق نظام التقسيط الزوجي بعد تقسيم الفرق المُشاركة لمجموعتين وذلك من أجلِ كسب عامل الوقت في تشكيلِ مُنتخب الوزارة و التحضير لبطولةِ كأس الوزارات التي ستنطلق في العاشر من شهر كانون أول المُقبل، إذ سيتم اختيار مُنتخب الوزارة وفق مُستويات اللاعبين التي تفرزها البطولة.

وفي سياق اخر، نَظمت وزارة الشباب والرياضة – دائرة التربية البدنية والرياضة – قسم الكشافة وبالتعاونِ مع وزارة التربية – المُديرية العامة للنشاط الرياضي والمدرسي، أول أمس دورة تدريبية أساسية لإعداد القادة الكشفية في مُديريات الشباب والرياضة ببغداد والمحافظات وذلك على قاعة الاجتماعات للدائرة للمدةِ من 2020/11/29 ولغاية 2020/12/2.

وأوضح مُدير قسم الكشافة عامر عبد الرحمن أن الهدف من الدورةِ توفير الفرص والخبرات التطبيقية التي تكسب القادة السلوكيات والإتجاهات التربوية التي تُساعدهم على تنميةِ مَهاراتهم الخاصة، وتعليمهم كيفية الاعتماد على النفسِ بشكلٍ كامل، مَما يُؤهلهم لقيادةِ وإدارة العناصر المُشاركين في المُخيمات الكشفية المُختلفة وقيادة الوحدات الكشفية في المُديريات والمدارس التابعين لها.