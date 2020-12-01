الفيتامينات والرياضة .. مصادرها وفوائدها الغذائيّة

علياء علي العتبي

الجزء الأول:

تلعب الفيتامينات بأنوعها المختلفة دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحّة الإنسان وحمايتهِ من الإصابة بالأمراض والتداعيات الصحيّة الخطيرة، لهذا فإنّ أي نقص في الفيتامينات يؤثر سلبًا على الصحة العامة، ويُلحق الأضرار الكثيرة بالإنسان، فيما يلي سنُسلّط الضوء على أهمية الفيتامينات للجسم، ومصادرها الغذائيّة.

الفيتامينات هي عبارة عن مركبات عضوية ومُغذّيات حيويّة يحتاجها الجسم ولكن بكميات محدودة، وذلك لكي تقوم الأعضاء الحيويّة بعملها بشكلٍ سليم، وهذه الفيتامينات يقوم الجسم بتصنيعها بشكلٍ طبيعي، ويحصل عليها الإنسان أيضًا عن طريق الغذاء الصحّي، وتنقسم الفيتامينات إلى نوعين أساسيين، هما:1- الفيتامينات الذائبة في الماء: وهي الفيتامينات التي تنحل في الماء بسهولةٍ كبيرة، ويتم تصنيعها عن طريق بعض الأنواع من البكتيريا المفيدة، وعادةً ما تكون غير ضارة للإنسان حتّى وإن أخذ منها جرعات زائدة، وذلك لأنّ الجسم يأخذ حاجتهُ منها، ويطرح الفائض عن طريق البول، وهذهِ الفيتامينات هي:

فيتامين C، وفيتامين B1 ويُسمى بالثيامين، B2 ويُسمى بالريبوفلافين، فيتامين B3 ويُعرف بالنياسين، فيتامين B5، فيتامينB6، فيتامين B7 يُسمى بالبيوتين، فيتامين B9 ويُسمى بحمض الفوليك، وفيتامين B12.

2- الفيتامينات الذائبة في الدهون: وهي الفيتامينات التي تذوب في الدهون، وتخزن في الجسم في بعض الأماكن كالكبد مثلًا، ويُحتفظ بها لعدة أشهر للتزوّد منها وقت الضرورة، ولكن هذهِ الفيتامينات تشكل خطرًا على حياة الإنسان في حال أخذ جرعات زائدة منها، وهذهِ الفيتامينات هي “ فيتامين A الذي يتكون من الكاروتين، فيتامين D، فيتامين E، وفيتامين K”.

الفيتامينات والفوائد التي تمنحها لجسم الإنسان ومصادرها الغذائيّة

فيتامين A: الفوائد الصحيّة لفيتامين A: يُساعد في الحفاظ على صحة العظام، والأسنان في جسم الإنسان، ويُحافظ على صحة العيون ويحميها من الإصابة بالضعف، ويجدد الأنسجة التالفة في الجسم، ويمنع تشكل الأورام الخطيرة التي تسبب السرطان، ويمنع تشكل الحصيات في الكلى والمرارة والمسالك البوليّة، ويُخفّف من نسبة الكوليسترول الضّار في الدم، ويُحافظ على صحة الجنين والحامل، ويُغذّي البشرة ويمنع ظهور علامات تقدم العمر، ويُقوّي الشعر ويحميه من الإصابة بالتساقط، ويُحافظ على عمل الغدد الصمّاء في جسم الإنسان. المصادر الغذائيّة لفيتامين A: اللحوم الحمراء بأنوعها المختلفة، وبالتحديد لحم البقر، الكبدة وبالتحديد كبدة البقر، أو العجل.الحليب ومشتقاته كاللبنة أو الجبنة، الخضار الورقيّة كالسبانخ، البقدونس، الخس، والملفوف، السمك وبالتحديد التونة، والسردين، البيض، والزبدة، الفاكهة بأنواعها المختلفة وبالتحديد البطيخ الأصفر، المشمش، والبطاطا الحلوة.

أعراض نقص فيتامين A: صعوبة الرؤية خلال الليل والظلام، جفاف الشعر والجلد، الإصابة بأمراض الرشح والزكام بشكلٍ متكرر، ضعف الأظافر وهشاشتها، الإصابة بمشكلة التهاب الأذن الوسطى بشكلٍ متكرر، الإصابة بالتهاب المهيل، وتغيير في عمل المبايض وشكل الرحم، ضعف العظام المنتشرة في الجسم.

الفوائد الصحيّة لفيتامين B المركب: يُساعد في الوقاية من أمراض الكبد وتليفهِ الخطير.. يُساعد على طرد السموم من الجسم.. يحمي العين من الإصابة بالأمراض، والحكة، والحساسيّة.. يقي الإنسان من الإصابة بالخرف والزهايمر.

الفوائد التي يمنحها فيتامين B بأنواعه المختلفة لجسم الإنسان:يُساعد فيتامين B1 في الحفاظ على قوة الأعصاب، وزيادة عملية الأيض في الجسم.يُساعد فيتامين B2 في الوقاية من مشكلة التشققات الجلديّة، الإلتهابات، ويُنشط الدورة الدمويّة.ويعمل فيتامين B3 في تسريع عملية التمثيل الغذائي، والحفاظ على سلامة عملية الهضم، وعلاج مشكلة الإمساك والإسهال.يُساعد فيتامين B5 على تنظيم عمل الغدة الكظرية، وتنظيم مستوى الكوليسترول في الدم.أما فيتامين B6، فيعمل على معالجة مشكلة فقر الدم، ووقاية الجسم من الإصابة بالإلتهابات الخطيرة.يُساعد فيتامين B7 الذي يُعرف بإسم البيوتين على تصنيع هرمون الأنسولين الضروري في الجسم.يُساعد فيتامين B9 الذي يُعرف بإسم حمض الفوليك في الحفاظ على صحة الدماغ، وقوة الذاكرة، والوقاية من الإصابة بالتشوهات الخلقيّة في الجهاز العصبي.أمّا فيتامين B12 فيعمل على معالجة مشكلة فقر الدّم، الأنيميا، الضعف العام، والاكتئاب.

أعراض نقص فيتامين B من جسم الإنسان: الشعور بتنميل في الجسم وبشكلٍ خاص الأطراف. تشتت الانتباه وعدم القدرة على التركيز.الشعور بارتجافٍ عام في الجسم.الإصابة بحالات من الطفح الجلدي والتحسس.التعرّض لأمراض القلب، واضطراب في عمل الشرايين، والإصابة بحالات من الإمساك والإسهال المُتكرر.التعرض لخطر تليُف الكبد، وتشوهات الأجنة.الإصابة بالأرق، واضطراب عام في عمل الغدة الدرقيّة.الإصابة ببعض الأمراض النفسيّة كالاكتئاب، القلق، والتوتر.