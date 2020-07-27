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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تحضيرات لإنشاء سد مائي في البصرة يمنع امتداد اللسان الملحي الى شط العرب

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد 

كشفَ وزير الموارد المائية مهدي رشيد عن وضع اللمسات الأخيرة لامكانية إنشاء سد القاطعة في رأس البيشة بمحافظة البصرة، لمنع امتداد اللسان الملحي الى شط العرب.

وقال رشيد في تصريح رسمي امس ان “الوزارة أكملت أغلب المراحل في إعداد شروط المناقصة لهذا المشروع بالتعاون مع محافظ البصرة أسعد العيداني”، مشيراً إلى أن “اللجنة المشكّلة بين الوزارة والمحافظة ستجتمع خلال الأسبوع الحالي، لتوجيه دعوات الى الشركات الرصينة لإعداد التصاميم ودراسة واقع المد الملحي في البصرة، وإمكانية إنشاء سد (القاطعة) في رأس البيشة لمنع امتداد اللسان الملحي الى شط العرب”.

وبين أن “جدوى هذا المشروع كبيرة جداً، إذ إن المشكلة في البصرة تكمن في ارتفاع اللسان الملحي الذي يأتي من البحر، ليدخل الى شط العرب، مع قلة الإمدادات من نهر الكارون الذي غيرت إيران مجراه، صاحبه الضغط على نهر دجلة، مما جعل إنشاء هذا السد ضرورة ملحة”.

وتعاني كمية الموارد المائية الواردة الى العراق من تراجع واضح؛ سواء تلك المتأتية من نهري دجلة والفرات خارج الحدود العراقية أو الأنهر المغذية من داخل العراق التي تراجعت هي الأخرى بسبب ظروف الجفاف، ما انعكس على الروافد والمياه الجوفية ومعدلات الخزن في السدود والخزانات.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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