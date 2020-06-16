منتدى النعمانية يواصل انتاج وتوزيع الكمامات للوقاية من كورونا

قسم الإعلام والإتصال الحكومي

يواصل منتدى شباب ورياضة النعمانية التابع لمديرية شباب ورياضة واسط بانتاج وتوزيع الكمامات الصحية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقال مدير المنتدى عدنان الجنابي ان متطوعي المنتدى قاموا بانتاج 43000 كمامة صحية وبمشاركة المتطوعين والمتبرعين من المواطنين، وان هذه المبادرة تم تنفيذها منذ اول ايام انتشار الفايروس بتاريخ 23 / 3 / 2020 وانطلقت الحملة تحت شعار (سلامتك – تهمنه) والتي تضمنت خياطة الكمامات الصحية المجانية وعلى ايدي المتطوعين من داخل وخارج المنتدى ومنهم مدراء مدارس وخريجين وكسبة ومن كلا الجنسين ومستمرون لخدمة ابناء المحافظة وخصوصا قضاء النعمانية علما ان التوزيع شمل القوات الامنية والجوامع والسيطرات والمستشفيات والمراكز الصحية في الريف ومديرية التربية والدوائر الحكومية والمؤسسات الدينية والحكومية والمحكمة وعقارات الدولة والقاعدة العسكرية ومصرف الرشيد والفرق الشبابية التطوعية في اقضية ونواحي المحافظة والدوائر الخدمية وقائمقامية القضاء والمواطنين.

واضاف الجنابي ان التوزيع شمل مستشفى الحكيم في النجف والمواطنين في بغداد والبصرة ومديرية شباب واسط وصندوق تقاعد واسط وتقاعد واسط والسايلوات ومتطوعي قضاء الاحرار والدواووين والتجمعات في مكاتب التسجيل وبيوت المواطنين، وان الحملة تضمنت ايضا توزيع اكثر من 2500 سلة غذائية وعلاجات للمرضى وتوزيع الملابس ومشاركة الفرق التطوعية بتعفير الدوائر والقرى ومستمرين في تقديم هذه الخدمة.