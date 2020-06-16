أبو الهيل يستبعد لاعبين من الأنصار اللبناني

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أكد عبد الوهاب أبو الهيل المدير الفني لنادي الأنصار، أن الاجتماع الذي جمعه بإدارة النادي كان بهدف طرح وجهات النظر. وعقدت لجنة إدارية مصغرة من النادي الأخضر اجتماعا مع الجهاز الفني لتحديد معالم المرحلة المقبلة. وقال أبو الهيل في تصريحات صحفية إنه ينتظر قرارات الإدارة، مشيرًا إلى أن الأهم هو مصلحة الفريق. وتابع: “ملف بعض اللاعبين المستبعدين بحث خلال الاجتماع، وهذه قرارات فنية اتخذها كمدرب“.

وأشار: إدارة النادي تقبلت وجهة نظري، و مع مرور الوقت سيتم البحث بشكل أكبر في أهم النقاط الإيجابية والسلبية لقراري“.وشدد على أن قراره باستبعاد بعض اللاعبين نهائي، مضيفًا: “لكن فيما يخص بعضهم الذين قد يحملون قميص الأنصار في المستقبل فهو قيد البحث مع الإدارة“.

وأوضح: “هدفنا في الفترة الحالية إعادة لاعبي الانصار إلى وضعهم الفني، ومن ثم تبدأ عملية التحضير بشكل جدي“. وكشف أبو الهيل عن اجتماع سيعقد مع رئيس الأنصار خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدة أمور، ومن ضمنها عقده الذي ينتهي في 21 حزيران الحالي. وأتم: “أي مدرب يرغب في استكمال مسيرته مع نادٍ كبير مثل الأنصار”.