مشاهير يعودون لموضة حلاقة الشعر بسبب كورونا

الصباح الجديد – وكالات:

رصد تقرير لبرنامج “ET بالعربي”، عودة الكثير من المشاهير العرب لموضة الشعر الحليق التي كانت منتشرة في بدايات حقبة الألفينيات والتي تميز بها عدد من المشاهير وقتها، من بينهم وائل كفوري ورامي عياش.

ومؤخراً، ظهر عدد كبير من النجوم وهم يقومون بحلق شعرهم تماماً باستعمال ماكينة الحلاقة بسبب فرض حالة التباعد الاجتماعي والعزل الاجتماعي لمنع انتشار العدوى، ونتج عن ذلك إغلاق العديد من المتاجر ومن بينها بالطبع صالونات الحلاقة.

وظهر الموزع الموسيقي حسن الشافعي والفنان يوسف الخال وهم يقومون بحلق شعرهم أمام الكاميرا. وانضم للقائمة عدد من النجوم العالميين من بينهم كريستيانو رونالدو ومالوما وابنة النجم العالمي بروس ويليس، وطليقته ديمي مور، كما قامت أيضاً فرح الصراف بحلق شعرها بدعوى أنه سيطول سريعاً كما أنها ليست مضطرة للخروج حالياً في ظل الحجر المنزلي المفروض.