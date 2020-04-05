شركات أميركية تتقدم بطلبات لقروض بـ 5.4 مليار دولار

الصباح الجديد ـ وكالات:

رفعت شركات أميركية صغيرة ومتوسطة طلباتها للحصول على قروض مدعومة حكوميا بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليار دولار، وفقا لإدارة الرئيس الإميركي دونالد ترامب، مع دخول بند أساسي من خطة الإنقاذ لمواجهة تداعيات أزمة كورونا في الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وكان الجمعة اليوم الأول لبدء التقدم بالطلبات للحصول على المال المخصص في جزء كبير منه لمساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها.

وأعلنت رئيس هيئة الأعمال الصغيرة الفيدرالية، جوفيتا كارانزا، الجمعة، على تويتر أن 17,503 شركة، تملك 500 موظف أو أقل، قد تقدمت بطلبات من خلال المصارف المحلية للحصول على قروض بنحو 5.4 مليار دولار.

وكان الجمعة اليوم الأول لبدء التقدم بالطلبات للحصول على المال المخصص في جزء كبير منه لمساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها.

وتشكل هذه القروض التي قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 350 مليار دولار جزءا أساسيا من خطة الإنقاذ بقيمة 2.2 تريليون دولار، التي صادق عليها الكونغرس ووقعها ترامب في 27 آذار.

والشركات التي تحصل على قروض من دون أن تطرد موظفيها أو تعيد توظيف من قامت بتسريحهم ستتمكن لاحقا من إسقاط ديونها.

ويهدف هذا التمويل إلى تقديم العون لمئات الآلاف من المطاعم وصالونات التزيين وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تتمكن من دفع إيجاراتها وأجورها لمدة ثمانية أسابيع، ما يتيح لها الإبقاء على أعمالها خلال فترة الإغلاق.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين لـ”فوكس بيزنس” إنه “إذا استنفذنا الأموال علينا العودة إلى الكونغرس للحصول على المزيد”، مضيفا أن هذا “برنامج عظيم جدا مدعوم من الديمقراطيين والجمهوريين”.

وتم تقديم معظم الطلبات الجمعة إلى المصارف المحلية.

وأشارت بعض المصارف الأميركية الكبيرة مثل “جاي بي مورغان” إلى صعوبات واجهتها في تنفيذ البرنامج، وقالت إنها بانتظار إرشادات الحكومة.

لكن منوتشين أوضح أنه يتواصل مع كبار الرؤساء التنفيذيين للمصارف من أجل تذليل العقبات.

وقال إن التحويلات المالية للأسر ستبدأ في غضون أسبوعين وليس ثلاثة كما كان مقررا سابقا. ويمكن لعائلة مكونة من أربعة أفراد تلقي ما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار في إطار حزمة التحفيز الأكبر.