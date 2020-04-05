  • الأحد , 5 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

منة شلبي نجمة أول فيلم يعرض مجانا على Facebook Watch

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الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت شركة ريد ستار عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، استعدادها لإطلاق فيلم “نوّارة” للنجمة المصرية منة شلبي على منصة فيس بوك ووتش ليتمكن الجمهور من مشاهدته مجانًا، احتفالًا بمرور اربع سنوات على إطلاق الفيلم بقاعات العرض السينمائي، وتضامنًا مع حملة خليك في البيت، ليصبح الفيلم الأول عربيًا الذي يُعرض على المنصة.

وقامت الشركة ببث أول مقطع فيديو يتضمن كواليس التصوير، مع تعليق لمنة شلبي بشأن أسباب قبولها بطولة الفيلم وعلى النجاح المدوي له في المهرجانات العربية والعالمية، كما تحدثت عن تعاونها مع هالة خليل مخرجة الفيلم.

فيلم نوارة  من إخراج وتأليف هالة خليل وبطولة النجوم منه شلبي، ومحمود حميدة، وشيرين رضا وعرض عالميا للمرة الأولى بمهرجان دبي السينمائي الدولي وفازت بجائزة أفضل.

وحصد الفيلم أكثر من 19 جائزة منها جائزة أفضل فيلم في مهرجاني بان للسينما الإفريقية، ووهران السينمائي الدولي، وجائزة أفضل مخرج وسيناريو وافضل ممثلة في مهرجان جمعية الفيلم، وأفضل سيناريو في مهرجان مالمو للسينما العربية، وعدد من الجوائز العالمية والعربية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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