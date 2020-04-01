تناول بيضة كل يوم لن يؤثر على القلب والكوليسترول

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حدد علماء كلية تان تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد عدد البيض الذي يمكن أن نتناوله من دون إلحاق أي ضرر بالصحة.

ويفيد الموقع الالكتروني للجامعة، بأن العلماء كشفوا النتائج النهائية لدراستهم الشاملة بشأن تأثير البيض في صحة الإنسان.

فكما هو معروف ليس لدى الأطباء فهم دقيق لعدد البيض الذي يمكن تناوله في اليوم من دون الإضرار بالقلب.

البيض يحتوي على مواد مغذية مختلفة مفيدة للصحة، ولكن في الوقت نفسه يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، الذي عند ارتفاع مستواه في الدم يسبب الإصابة بتصلب الشرايين وغيره من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وما يزال الجدل مستمراً عن عدد البيض الذي يمكن أن يتناوله الإنسان يوميا، حيث تتناقض نتائج ثلاث دراسات أجريت خلال السنة الماضية. ومن أجل وضع حد لهذا النقاش قرر البروفيسور فرانك هو، رئيس قسم التغذية في كلية الصحة العامة بالجامعة مع زملائه، إجراء دراسة شاملة ومعمقة لبيانات أكبر دراستين سابقتين في هذا المجال صحة الممرضات والعاملين في مجال الطب بالولايات المتحدة، التي جمعت خلال 32 سنة.

وبعد تحليل البيانات المثبتة في الاستمارات ومؤشرات أكثر من 200 ألف شخص لم يعانوا عند بداية الدراسة من أي مرض مزمن، وأجروا أيضا تحليلا شموليا لـ 28 دراسة أخرى. اتضح لهم من نتائج هذه الدراسة، أن تناول البيض باعتدال ليس له علاقة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ووفقا للبروفيسور فالمقصود بالاعتدال هو تناول بيضة واحدة في اليوم.

أما الباحث شيلبا بهوباثيراجو، أخصائي الأوبئة في مستشفى بريغام، فيقول يمكن تناول البيض في “وجبة إفطار صحية” ، ولكن ليس من الضروري كل يوم. وقال “هناك مواد غذائية أخرى مناسبة لوجبة الفطور، مثل خبز الحبوب الكاملة المحمص والزبادي والفواكه”.