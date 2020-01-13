ملك الأردن يحذر من عودة داعش ويطالب القادة العرب بمساعدة العراقيين للتصدي اليه

وزير الخارجية الصفدي من المانيا: للعراق دور مهم في مكافحة الارهاب

الصباح الجديد ـ وكالات:

دعا ملك الأردن عبد الله بن الحسين الثاني قادة العرب الى مساعدة العراقيين لمواجهة تهديد خطر عودة داعش الارهابي.

وشدد عبد الله الثاني في تصريح متلفز امس الاثنين على “ضرورة العمل بعزم للخلاص من مواجهة الطائفية ، وأن هاجسه خلال المباحثات التي سيجريها في أوروبا هو ما شوهد خلال العام الماضي من عودة وإعادة تأسيس لداعش، ليس فقط في جنوب وشرق سوريا، بل وفي غرب العراق أيضاً.

وعد ملك الأردن أن “استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعادت الأمور خطوتين إلى الوراء، مؤكدا أنه يؤمن بقدرة الشعب العراقي على المضي قدما نحو الضوء في نهاية النفق”.

وقال في مقابلة مع قناة “فرانس 24” ” أؤمن بالشعب العراقي وقدرته على المضي قدما نحو الضوء في نهاية النفق، العراق كان يسير بقوة في اتجاه إيجابي خلال العامين الماضيين، وأعتقد أن رحيل الحكومة أعادنا ربما خطوتين إلى الوراء” ، وأضاف، “أنا واثق بقدرة القادة العراقيين، على العودة نحو الاتجاه الإيجابي”.



وأكد الملك عبد الله، إنه متيقن أن قادة العراق سيعملون من أجل تخطيه، وعليهم التعامل مع عودة ظهور داعش، لأن هذا سيشكل مشكلة لبغداد، ويجب على قادة العرب من جانبهم أن يقوموا بمساعدة العراقيين للتصدي لهذا التهديد.

كما أشار الملك الأردني عبدالله الثاني إلى أن عودة داعش وإعادة تأسيسها تشكل “تهديد لنا جميعا ليس فقط في المنطقة، بل ولأوروبا وبقية العالم”.

وفي السياق نفسه اكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، امس الاثنين، حرص بلاده على استقرار وامن العراق بسبب دوره المهم في مكافحة الإرهاب والحرص على أمنه واستقراره.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الالماني ان ” للعراق دور مهم في مكافحة الإرهاب وحريصون على أمنه واستقراره”.

واضاف ان “المباحثات مع نظيره الالماني تركزت على نزع فتيل الازمة ودعم استقرار العراق ووحدته فضلا عن تركيز الجهود في ملف محاربة الارهاب”.