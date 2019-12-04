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النزاهة: أوامر قبض ومنع سفر رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

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بغداد – الصباح الجديد

كشفت هيأة النزاهة، الاربعاء، عن صدورعدد من أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهم رئيس مجلس إدارة مطار النجف  الأشرف الدولي السابق.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر القبض ومنع السفر في القضايَّا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أن “محكمة التحقيق المختصة  بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، وقرار بمنع سفر المتهم”.

من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت الشهر الماضي عن صدور ثلاثة أوامر استقدام بحقِّ رئيس مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـيَّة تهمة تعمُّد الإضرار بالمال العامِّ ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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