« شارع حيفا « للمخرج مهند حيال يفوز بجائزة التيارات الحديثة

في مهرجان بوسان السينمائي في كوريا الجنوبية

في أول عرض علمي له حصد الفيلم العراقي « شارع حيفا « للمخرج الشاب مهند حيال، جائزة أفضل فيلم في مسابقة تيارات حديثة، في مهرجان بوسان السينائي الدولي المنعقد للفترة من 2 ولغاية 12أكتوبر 2019، تدور احداث الفيلم في فترة الحرب الأهلية التي شهدها العراق في العام 2006، بتناوله شخصية قناص في شارع حيفا ،من أولئك القناصين الذين انتشروا في بعض شوارع بغداد مستهدفين المارة العزل .

سبق لمشروع الفيلم ان حصل على عدة جوائز دعم من قبل ورشتي « شبكة « و» وتكميل « في قرطاج ، ومن صندوق دعم «أنجاز» في مهرجان دبي السينمائي.

المخرج الإيراني الكبير محسن مخلباف تحدث للصحافة الكورية الجنوبية قائلا « شارع حيفا فيلم عراقي نادر ومختلف وشجاع، مصنوع بطريقة ذكية، شعرت وانا اشاهده انني كنت داخل شارع حيفا في بغداد 2006 والموت يحيط بي من كل مكان ، هو واحد من الأفلام التي أنصح بمشاهدتها».

المخرج مهند حيال قال ان مهرجان بوسان السينمائي الدولي الذي يقام في كوريا الجنوبية ، واحد من أهم المهرجانات التي تقام في قارة أسيا ، ومن أكبر أسواق السينما في العالم، موجها شكره وتقديره لكل من ساند ودعم لكي يرى فلمه النور.