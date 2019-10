24 فيلماً في القائمة المرشحة لـ جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

بينها الفيلم العراقي «بغداد في خيالي» للمخرج سمير جمال الدين وبطولة هيثم عبد الرزاق وزهرة غندور وعوطف نعيم

متابعة الصباح الجديد

كشفت European Film Promotion ومركز السينما العربية عن قائمة الأفلام المرشحة لـجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، والتي تتضمن 24 فيلماً من شتى الدول الأوروبية، سوف يشاهدها 42 ناقداً من 13 دولة عربية لاختيار أفضل فيلم أوروبي ضمن القائمة التي رشحتها مؤسسات ومعاهد عبر القارة الأوروبية، وسوف تقام فعاليات تقديم الجوائز ضمن الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر – تشرين الثاني المقبل.

قائمة الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية (بالترتيب الأبجدي):

بغداد في خيالي | إخراج: سمير | سويسرا (اختيار رسمي في مهرجان لوكارنو، أغسطس/ آب 2019)

And Then We Danced | إخراج: ليفان أكين | ممثل السويد في أوسكار 2019

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles | إخراج: سلفادور سيمو | إسبانيا (اختيار رسمي في مهرجان آنسي، يونيو/ حزيران 2019)

Corpus Christi | إخراج: يان كوماسا | بولندا (أيام فينيسيا، أغسطس/ آب 2019)

God Exists, Her Name is Petrunya | إخراج: تيونا ستروغر ميتيفسكا | شمال مقدونيا (مهرجان برلين السينمائي الدولي، فبراير/ شباط 2019)

Gods of Molenbeek | إخراج: ريتا هوهتانين | فنلندا (هوت دوكس، مايو/ أيار 2019)

History of Love | إخراج: سونيا بروسنك | ممثل سلوفينيا في أوسكار 2019

Let There Be Light | إخراج: ماركو شكوب | سلوفاكيا (مهرجان كارلوفي فاري، يونيو/ حزيران 2019)

Mali | إخراج | أنطونيو نويتش | ممثل كرواتيا في أوسكار 2019

Oleg | إخراج يوريس كورسيتيس | لاتفيا (نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي، مايو/ أيار 2019)

Our Mothers | إخراج: سيزار دياز | بلجيكا (أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي، مايو/ أيار 2019)

Out Stealing Horses | إخراج: هانس بيتر مولاند | ممثل النرويج في أوسكار 2019

Shindisi | إخراج: ديتو تسينتسادزه | ممثل جورجيا في أوسكار 2019

Stitches | إخراج: ميروسلاف تيرزيتش | صربيا (مهرجان برلين السينمائي الدولي، فبراير/ شباط 2019)

System Crasher | إخراج: نورا فينجشايد | ممثل ألمانيا في أوسكار 2019

Take Me Somewhere Nice | إخراج: إينا سندرافيتش | هولندا (مهرجان روتردام السينمائي الدولي، يناير/ كانون الثاني 2019)

The Champion | إخراج: ليوناردو دي أغوستيني | إيطاليا (مهرجان كارلوفي فاري، يونيو/ حزيران 2019)

The Delegation | إخراج: بويار أليماني | ممثل ألبانيا في أوسكار 2019

The Painted Bird | إخراج: فاتسلاف مارهول | ممثل جمهورية التشيك في أوسكار 2019

The Son | إخراج: إنيس تانوفيتش | ممثل البوسنة والهرسك في أوسكار 2019

Truth and Justice | إخراج: تانيل توم | ممثل إستونيا في أوسكار 2019

When Tomatoes Met Wagner | إخراج: ماريانا إيكونومو | اليونان (مهرجان سيدني، يونيو/ حزيران 2019)

Who You Think I Am | إخراج: صافي نيبو | فرنسا (مهرجان برلين السينمائي الدولي، فبراير/ شباط 2019)

You Have the Night | إخراج: إيفان سالاتيتش | الجبل الأسود (مهرجان روتردام السينمائي الدولي، يناير/ كانون الثاني 2019)

قائمة النقاد المشاركين في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية (حسب الترتيب الأبجدي):

إبراهيم حاج عبدي (سوريا)، أحمد شوقي (مصر)، أسامة عبد الفتاح (مصر)، إقبال زليلة (تونس)، أمل الجمل (مصر)، أندرو محسن (مصر)، حسام عاصي (فلسطين)، حسن حداد (البحرين)، حمادي كيروم (المغرب)، خالد علي (السودان)، خالد محمود (مصر)، خليل الدمّون (المغرب)، رشا حسني (مصر)، رشيد نعيم (المغرب)، زياد خزاعي (العراق)، صفاء الليثي (مصر)، صفاء أبو سدير(العراق، المملكة المتحدة)، طارق الشناوي (مصر)، طارق بن شعبان (تونس)، عبد الستار ناجي (الكويت)، عبد الكريم قادري (الجزائر)، عبد الكريم واكريم (المغرب)،عرفان رشيد (العراق)، عصام زكريا (مصر)، علا الشافعي (مصر)، علا الشيخ (فلسطين/ الإمارات)، علي وجيه (سوريا)، قيس قاسم (العراق)، كاظم السلوم (العراق)، لمياء قيقة (تونس)، ماجدة خير الله (مصر)، محمد بنعزيز (المغرب)، محمد رُضا (لبنان)، محمد شويكة (المغرب)، محمد عاطف (مصر)، ناجح حسن (الأردن)، نبيل حاجي (الجزائر)، ندى أزهري (سوريا)، نديم جرجورة (لبنان)، مهدي عباس (العراق)، هدى ابراهيم (لبنان)، هوفيك حبشيان (لبنان).

عن European Film Promotion:

European Film Promotion (EFP) شبكة دولية للترويج السينمائي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية ومواهبها في الخارج. تحت مظلة EFP، تجتمع هذه المؤسسات بهدف الترويج للسينما الأوروبية المتنوعة في مهرجانات وأسواق السينما الرئيسية خارج أوروبا بشكل خاص. وتأتي EFP بدعم من برنامج Creative Europe – MEDIA التابع للاتحاد الأوروبي وبأعضائه من المؤسسات.

ويدعم مكتب هامبورغ كل من مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية لشؤون الثقافة والإعلام، وصندوق هامبورغ شليزفيغ هولشتاين للدعم السينمائي ووزارة الثقافة في هامبورغ.

عن مركز السينما العربية:

مركز السينما العربية يحتفل هذا العام بمرور 5 سنوات على تأسيسه من خلال شركة MAD Solutions، وهو مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام وتروّج للسينما العربية، حيث يوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.