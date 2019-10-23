الدخيلي يعلن دخول حزمة الاصلاحات الشاملة حيز التنفيذ الفعلي

خلال مؤتمر صحفي حضرته “ الصباح الجديد “…

كاظم العبيــدي

أعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، امس الأربعاء، دخول حزم الاصلاحات الحكومية المعلنة حيز التنفيذ الفعلي، مؤكداً استكمال اجراءات توزيع 20 الف قطعة أرض سكنية على مستحقيها كوجبة أولى.

وقال الدخيلي في مؤتمر صحفي مشترك عقد في مبنى ديوان المحافظة، بحضور رئيس مجلس المحافظة المهندس رحيم الخاقاني ، فضلاً عن نائبي المحافظة وعدد من مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة، أن “ الحكومة المحلية شرعت فور تسلمها حزم الاصلاح الصادرة من الحكومة الاتحادية بالتنفيذ الفوري لهذه الإصلاحات، لاسيما الشق المتعلق بعملها، حيث وجهنا دوائر البلديات كافة بإكمال افراز قطع الأراضي السكنية لتوزيعها على عموم المواطنين، لاسيما شريحتي المشمولين بالإعانات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة”، لافتاً الى “ إنجاز الوجبة الأولى من قطع الأراضي السكنية بواقع 20 الف قطعة أرض سكنية، ستوزع قريباً على مستحقيها”.

وأشار الى أن “ المحافظة شرعت أيضاً في مجال أزمة السكن المتفاقمة لتخصيص 300 دونم لغرض بناء 2000 وحدة سكنية واطئة الكلفة ستوزع على المستحقين وفق معايير وزارتي العمل والتخطيط من حيث الاستحقاق ونسبة المحرومية”.