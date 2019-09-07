52 خط طوارئ جديد لتصريف مياه الأمطار في بغداد

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، تهيئة 52 خط طوارئ تستخدم عند الحاجة وتحديدا عند هطول الامطار وبكميات كبيرة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “كوادرها الامانة قامت بتهيئة 52 خط طوارئ بأقطار مختلفة توزعت على جانبي الكرخ والرصافة من بغداد تقوم بتصريف مياه الامطار عند هطولها بكميات اكبر من القدرة الاستيعابية لشبكة ومحطات المجاري”.

وأضاف البيان، أن “الخطوط المذكورة ستقوم بدعم وإسناد المحطات والخطوط وبالتالي مضاعفة القدرة التصريفية لمياه الامطار واختصار الوقت اللازم للتصريف”