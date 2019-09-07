  • الأحد , 8 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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52 خط طوارئ جديد لتصريف مياه الأمطار في بغداد

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بغداد – الصباح الجديد

أعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، تهيئة 52 خط طوارئ تستخدم عند الحاجة وتحديدا عند هطول الامطار وبكميات كبيرة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “كوادرها الامانة قامت بتهيئة 52 خط طوارئ بأقطار مختلفة توزعت على جانبي الكرخ والرصافة من بغداد تقوم بتصريف مياه الامطار عند هطولها بكميات اكبر من القدرة الاستيعابية لشبكة ومحطات المجاري”.

وأضاف البيان، أن “الخطوط المذكورة ستقوم بدعم وإسناد المحطات والخطوط وبالتالي مضاعفة القدرة التصريفية لمياه الامطار واختصار الوقت اللازم للتصريف”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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