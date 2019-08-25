“النزاهة” تسترجع 50 مليون دولار لخزينة الدولة اثر ضبط مخالفات بعقد نفطي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفصحت هيئة النزاهة عن استرجاعها مبلغ 50 مليون دولارٍ أمريكي لخزينة الدولة اثر نتائج عمل فريق التحري والتدقيق الخاصّ بموضوع المُخالفات الحاصلة بعقد شركة توزيع المنتوجات النفطيَّة وإحدى الشركات الاستثمارية والتي (لم تسمها).

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقت الصباح الجديد نسخة منه: تم تأليف فريقٍ خاص؛ للتحرّي والتدقيق والتحقيق بالمخالفات الحاصلة بالعقد المُبرم بين الشركتين، لافتة إلى أن جهودها أثمرت عن استرجاع مبلغ (50,181,722) دولارٍ لمصلحة شركة توزيع المنتوجات النفطية عبر إعادة الصكوك المصروفة للشركة الاستثمارية خلال السنوات (2017- 2019) صُرِفَت كمستحقات لتجهيز الطاقة الكهربائية.



موضحة أن الشركة قامت بإيقاف إصدار أمر تجهيز مادَّة (النفثا) للشركة الاستثمارية، واحتساب المبلغ المدفوع من قبلها كسدادٍ لجزءٍ من الغرامات المفروضة عليها.

وأضافت الدائرة إن إجمالي مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة الاستثمارية يصل إلى (58،240،527) دولار، موضحة أنه تم حجب مستحقاتها المقيدة في سجلات شركة توزيع المنتوجات النفطية، وأن مبلغ الغرامات المالية المتبقية بذمتها يبلغ (7,488،106) مليون دولار يجري حسمها من مستحقاتها.

وأكدت الدائرة أن “ديوان الرقابة المالية” الاتحادي – دائرة تدقيق النشاط الصناعي أيَّد، في كتابٍ مُوجَّهٍ إلى هيئة النزاهة، استرجاع مبلغ (50,181,722) مليون دولارٍ من الشـركة الاستـثمارية لمصلحـة شـركـة تـوزيع المنتجات النفطية، التي بدورها أشارت في كتابها إلى الهيأة استرجاع المبلغ المذكور لمصلحتها.

وشدَّدت على أن نصب ومعايرة العدادات الخاصة بمحطة الكهرباء التابعة للشركة الاستثمارية أسفرا عن استرجاع الأموال، وتحديد المبالغ المُستحقة المترتبة بذمة الشركة، فضلاً عن إيقاف الهدر في المال العام الذي قد يحصل؛ نتيجة عدم نصب العدادات.