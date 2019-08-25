مديرية موهبة بسماية تقيم مهرجانها الكروي الأول

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض طالب اقامت دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات / مديرية رعاية الموهبة الرياضية في بسماية مهرجانها الاول بلعبة كرة القدم ، والذي استمر يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من آب الحالي بمشاركة المواهب الكروية من الفئات العمرية من تولدات اعوام ٢٠٠٤الى ٢٠٠٩.

مدير المديرية سولاف حسن قال ان المهرجان نظم بالتعاون مع مركز الموهبة الرياضية في واسط ، انطلاقاً من مبدأ تبادل الخبرات بين المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في العراق، وصولا الى رياضة الانجاز وتمثيل المنتخبات الوطنية باللعبة ، مضيفاً ان المهرجان يؤسس لإقامة بطولات مستمرة يسودها الطابع التنافسي والترويحي لتنشيط الحركة الرياضية في الفئات العمرية كمرتكز لرفد الكرة العراقية بالدماء الجديدة.