3 تجريبيات لأمانة بغداد في القاهرة.. وأربيل يضم التونسي بلعيد

استعداداً لمنافسات دوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

التحق 3 لاعبين أجانب، بتدريبات أمانة بغداد في معسكره بالعاصمة المصرية القاهرة، تحضيرا للموسم المقبل.وقال مدرب أمانة بغداد، عصام حمد، في تصريحات صحفية، إن الفريق وصل إلى العاصمة المصرية، للدخول في معسكر سيستمر 10 أيام.وسيلتحق بالفريق المحترفون الثلاثة، المصري محمد جبر معارا من الاتحاد السكندري، ومصطفى فرماوي، ناشئ الأهلي السابق، والإيفواري جيان فيرمن كوري، معارا من بتروجيت المصري.

وأضاف أن الفريق باشر مرانه بواقع وحدتين تدريبيتين يوميا، على أمل خوض ثلاث مباريات تجريبية، إحداها أمام المقاولون العرب، الذي يربطه بروتوكول تعاون مع أمانة بغداد.وفريق أمانة بغداد احتل المركز الثامن في الدوري الممتاز ، بالموسم الماضي، تحت إشراف المدرب عصام حمد.

من جانبه، اوضح المدرب المساعد لكرة أمانة بغداد، وسام طالب، ان فريقه سيخوض في المعسكر التدريبي بجمهورية مصر العربية 3 مباريات، أولها امام اليرموك الكويتي، وبتروجيت والجيش المصريان.. مبينا ان هذه المباريات تسهم في تعزيز مسيرة الفريق وتدعم تحضيراته لمباريات الموسم الجديد الذي سينطلق يوم 14 أيلول المقبل بحسب لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المركزي.

واشار إلى ان فريقه أعلن تشكيلته للموسم المقبل، وتضم محمد فرحان مشرفا وعصام حمد مدربا ووسام طالب مدربا مساعدا واحمد جاسم مدربا لحراس المرمى ورعد سلمان مدربا للياقة البدنية واحمد عزت منسقا ً إعلاميا والملاك الطبي المؤلف من رعد محمد علي وصالح مهدي واحمد رشيد وعلي خضير والملاك الإداري الذي يضم علي عبد الحسين وعامد كاظم وليث محمد ومشتاق إبراهيم، واللاعبون « علاء كاطع وعلي جاسم ومؤمل محمد واحمد خضير واحمد جبار وايمن ارزيج وثامر برغش وجاسم محمد وجبار كريم وحيدر فائق وخلدون ابراهيم وستار جبار وستار ياسين وسجاد حسن وسجاد حسين وعباس عبد الهادي وعلي قاسم ومحمد سلام ومرتضى عبد الكريم ومصطفى كريم ومهيمن سليم ملاخ وميلاد فلاخ وياسر نعيم يوسف رائد».

إلى ذلك، اعلنت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي، تعاقدها مع لاعب جديد، فضلاً عن التجديد لآخر، لتمثيل فريقها الكروي في منافسات الموسم المقبل 2019-2020.وقال النادي في بيان ان ادارة النادي اتمت التعاقد مع اللاعب أسعد عبد الله قادماً من فريق الحسين بعقد يمتد لموسمين.

واضاف أن اللاعب التحق بصفوف الفريق وشارك في التدريبات اليومية تحت إشراف المدرب راضي شنيشل.وتابع البيان ان «ادارة نفط الوسط جددت تعاقدها مع اللاعب خضر علي للموسم الثاني لتمثيل كرة عندليب الفرات».

كما تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط، مع قلب دفاع السماوة السابق، كرار بجاي، ليمثل الفريق في الموسم المقبل.وقال المدير الإداري للفريق نبيل عباس، إن كرار بجاي وقع رسميا لنفط الوسط، وسيلتحق بالتدريبات اليومية بعد أن حصل الأخير على البطاقة الخاصة به.وتابع: «بجاي واحد من خيارات الجهاز الفني للموسم المقبل، ومن المتوقع أن يظهر بشكل مميز».وواصل: «الفريق أكمل تأشيرات الدخول لتركيا وسيغادر يوم الخميس المقبل للدخول بمعسكر تدريبي يستمر لمدة أسبوعين تحضيرا للموسم المقبل، ويتضمن خوض 3 مباريات تجريبية على أقل تقدير».

وأشار إلى أن مدرب اللياقة الإسباني بابلو كابلو، التحق بالجهاز الفني ويشرف على تحضير الفريق للموسم المقبل، ويعد إضافة نوعية للفريق.

من جانبه، اعلن نادي اربيل الرياضي، أول أمس، تعاقده مع لاعب تونسي لتمثيل فريقه الكروي.وقال رئيس الهيئة الادارية للنادي عبد الله مجيد ان «ادارة النادي تعاقدت بشكل رسمي مع اللاعب المحترف التونسي تيجاني بلعيد، لتمثيل نادينا في منافسات الموسم الكروي المقبل 2019-2020».

يشار الى ان اللاعب التونسي تيجاني بلعيد سبق أن لعب لأندية إنتر ميلان، ايندهوفن، سلافيا براك، مانشستر سيتي، ابويول نيقوسيا، اضافة الى خوضه 19 مباراة دولية مع المنتخب التونسي.

من جانب اخر، اعلنت الهيئة الادارية لنادي اربيل الرياضي، تجديد عقد لاعب فريقها الكروي كوسرت بايز.وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي اربيل الرياضي عبد الله مجيد، ان «الهيئة الإدارية للنادي جددت تعاقدها مع اللاعب كوسرت بايز لمدة موسمين».يشار الى ان اللاعب كوسرت بايز سبق له تمثيل اندية اربيل والشرطة وزاخو والسليمانية.

من جانبه، ظفر نادي الحدود، بخدمات الحارس عمار علي، قادما من فريق الكهرباء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وقال مدرب الحدود مظفر جبار، إن عمار علي يمثل آخر تعاقدات الفريق للموسم المقبل.وتابع:»سبق وأن تعاقدنا مع مجموعة جيدة من اللاعبين الشبان بحسب إمكانيات النادي المالية، ونراهن على الوجوه الشابة الجديدة في الموسم المقبل».وأوضح: «الفريق سيدخل معسكرا تدريبيا داخليا في مدينة أربيل ينطلق يوم غدٍ، ويستمر لمدة 10 أيام، نسعى لاستثماره في خلق انسجام بصفوف الفريق، لاسيما بعد رحيل نحو 12 لاعبا».وتعاقد نادي الحدود مع مظفر جبار، لخلافة المدرب السابق عادل نعمة، الذي انتقل لتدريب الصناعات.