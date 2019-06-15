موجة سخرية من “نايكي” بعد “الحذاء المكواة”

الصباح الجديد – وكالات:

تعرضت شركة “نايكي” الأميركية لإنتاج الأدوات والملابس الرياضية، إلى حملة سخرية، بعدما أطلقت حذاء نسائيا يشبه المكواة.

وعد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الحذاء الذي شارك في حملة إعلاناته لاعبة كرة القدم الإنجليزية فران كيربي ونجمة التنس لورا روبسون، “حذاء قبيحا”.

ويطلق على الحذاء الجديد “إير ماكس إف إف 720″، وأطلقته “نايكي” باللونيـن الأبيـض والأسـود.

وعندما تم الإعلان عن الحذاء مؤخرا، تعرض لموجة سخرية بسبب شكله الغريب، وقال أحد المتابعين على موقع “تويتر”: إنه زوج من الأشياء الكريهة مع شعار نايكي.

وغرد شخص آخر قائلا بنحو أكثر سخرية: إنه يحول طاقة الحركة عندما تجري به إلى حرارة لكي الملابس. في إشارة إلى شكله الذي يشبه المكواة.