بغداد – الصباح الجديد:

عد الدكتور علي شكري بغداد كبيرة بتاريخها وجغرافيتها وأصالتها وعمقها وعلمائها وبناتها وادبها وشعرائها وخيراتها وفنها….. حتى غدا أرثها وخزينها ثر لا ينضب,

وأورد شكري في مقالة خص بها الصباح الجديد تحت عناون بغداد تعود متصدرة، ان ” العراق مر بتاريخه الطويل بسلسلة من الانتصارات والإنكسارات والهزائم ، وكان لكل مرحلة ما يميزها لكن أسم بغداد ظلاً عصياً على المنافس والمحتل ، فليس في غير بغداد ما فيها ، فهي في وقت الرخاء متألقة مميزة ، مدينة تنبض بالحياة ، القديم فيها معاصر ، والمعاصر يمتد إلى الماضي ، حاضرها ينبض بالحياة.

وخلص في ختام المقالة الى ان بغداد عادت الى دورها التاريخي المؤثر، بعد ان تراجع دورها بفعل سياسات النظم الشمولية

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