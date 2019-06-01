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التحيز للرجل ضد الرواية النسوية العراقية

ثقافة
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عبد الغفار العطوي

لا بأس من ان نستعير عنوان بحثنا هذا من العنوان العريض لكتاب الناقدة النسوية الفرنسية كيت مليت ( السياسات المتعلقة في التحيز للرجل ) التي وجهت نقدها لنظرية فرويد في التحليل النفسي باعتبار الاخير عاملا اساسيا من عوامل النظام الابوي (1) كي نشخص العقبات الأساسية التي وضعت في تاريخ الرواية العراقية و يتحكم بها الكاتب الرجل ، و يجعل من التفاوت التاريخي في نشأة الرواية العراقية التي يحكمها الرجل ( رواية الرجال ) و نشأة الرواية النسوية العراقية ( رواية النساء) ميزة في اتطور و اختلاف الروايتين ( دعنا لا ننصت لتلك الاصوات التي تبذل جهدا ضائعاً في محاولة ردم الهوة بين الروائيين و الروائيات في العراق ، و التغاضي عن الفعل الفاضح في الاستنكار الشديد مع السخرية الصامتة الممجوجة للروائيات و هن ينجحن في مسألة الاختلاف في الكتابة التي وضعن حدوداً و قواعد لها ) (2) لكن المسألة ما آلت إليه الرواية التي ما فتأت تنحاز للرجل من عام 1921 (3) الى ان تكون متقهقرة من جوانبها الريادية فالتجريبية ، فالبحث في الاشتغالات الفنية و انتهاء بالحداثة ( الخلاقة ) عام 2003 ،بينما ظهور تاريخ الرواية النسوية العراقية عام 1953 (4) ظل ينوارى في ظلال الرواية العراقية و هيمنتها الذكورية ، و إن اردنا معرفة الاسبقية في وعي الاختلاف في الكتابة التي اقترحتها الروائيات العراقيات و استهجنها الروائيون العراقيون و النقاد في استعراض ازمة الرواية العراقية (5) فإن علينا ان نبحث عن الابوية التي جعلت من الرواية العراقية الرجالية تتعثر بأذيال الأطر المجتمعية التي قيدت الثقافة الى تحولاتها ، و ان تتلكأ في الركود الإيديولوجي الذي شكل نمطاً من التبعية ،مما ادى الى ان تصمت الرواية العراقية الرجالية بين عامي 21-53 اي الفجوة الزمنية الفاصلة بين تاريخي نشأتي الروايتين ، و تسمية الابوية للرواية الرجالية العراقية هو في المنظومة الرمزية التي يمثلها اليسار العراقي الذي نشأ في التاريخ نفسه للرواية و اضفى على بواكير الرواية الرجالية الحمود السياسي العقائدي و السذاجة و الطفولية اللتين ميزتاه ، ظل اليسار العراقي ابا الرواية التي يكنبها الرجل ، واضعا ثلاث عقبات قيدت مصير الرواية لمصيره ، اولا ربط الظاهرة الروائية بوصفها نتاجا سسيومعرفيا للحراك الإيديولوجي ، بالظاهرة السياسية ، و كانت المتبنيات الماركسية واضحة في النظرية الأدبية الإنعكاسية من الواقع الى عالم الرواية ( مدرسة الواقعية النقدية ) (4) و اعتقد اليسار العراقي ان الثقافة ترتبط بالسياسة بوجه من اوجه التقليد ، أي يأتي المذهب الفني للواقعية المستوعب نظريا من قبل النقد التقدمي في اساس الواقعية النقدية كاتجاه ادبي خلاق ، فكانت الرواية تتبع ظل اليسار و لا تحيد عنه ، و لما آمن اليسار بعلمية الفلسفة التي وجدها صالحة لاستعراض قدراته ، اهتم بالتجريب الشكلي و الفني و هي العقبة الثانية التي فرضها اليسار الابوي تماشيا مع الاعتقاد بإن السياسة التي يؤمن بها يجب ان تكون علمية ، و جيل الستينيات شهد ذلك النشاط بعد النقد الشديد الذي وجهه اليسار للواقعية الساذجة للجيل الأربعيني و الخمسيني من الروائيين ( الواقعية غير العلمية ) و العقبة الثالثة هي دمغ تاريخ الرواية العراقية الحافل بالروح الايقاظية ، بالنتاج المقلد للآخر الاجنبي و الاقليمي و العربي بالهالة الذكورية (7) ليصطدم الروائيون الذكور ( و معهم القليلات من الروائيات ) بإشكاليتين ، إشكالية حرب الثماني سنوات (1980-1988) و الخجل و الاضطراب في صبغ عالم الرواية بلون من الكتابة السياسية !و الثانية عجز ذلك اليسار في ابويته التي طالما هدد بقدراتها النقدية ( في الخارج قبل الداخل )ان يفهم ما ستؤول اليه الرواية و الروائيون بعد عام 2003 بينما حافظت الروائيات العراقيات على مستوى التصاعد الكمي و النوعي بعيدا عن ابوية اليسار العراقي الذي دفع الرواية العراقية الرجالية الى مأزق اتبعية ، و لو قارنا ما قدمته روائيات عراقيات كلطفية الدليمي و إرادة الجبوري و ابتسام عبد الله في الموجة الاولى من الرواية النسوية العراقية قبل 2003 مع ما اصدره الروائيون الرجال مثل غائب طعمة فرمان و فؤاد التكرلي و عيسى الصقر على سبيل المثال في الستينيات سنلحظ الاثر الواضح للأبوية اليسارية و هي تحتوي نتاجات الروائيين ، بينما تكاد تخلو كتابات الروائيات من تلك العقبات بذهابهن الى إيجاد منظومة من الدلالات الرمزية و الثيمات المتعلقة بالمضامين النسوية ، أي إن الفرق كان شاسعا في اشتغالهما ، بسبب الانهماك المجاني بلعبة اليسار لدى الروائيين الذي حينما هوى الى القاع انزل معه الرواية العراقية الرجالية ، فالتساؤل الذي ينهض في وجه تدهور الرواية الرجالية العراقية يجب ان يؤشر الى فشل اليسار و خفوت نجمه و افول براديغيمه ، و المحك بعد 2003 لما ضاق منظور الرواية العراقية الرجالية مقابل اتساع افق الرواية النسوية العراقية ، لنجد التصاعد الكمي للرواية الرجالية ، مقابل التزايد النوعي للرواية النسوية ، و هنالك عشرات الامثلة التي لا يسعها بحثنا القصير ، من هنا نلتفت الى المطلب الاساس في بحثنا في تعريف الابوية في معنى اليسار ، بمعنى ما هو اليسار ؟ المطلب من اليسار هنا هو منظومة فكرية عقائدية سياسية تحملها النخبة المثقفة التي تؤمن بأن التطور الاجتماعي يمثله الوعي السياسي في حركة التاريخ ، هذا التطور التاريخي يتعكس كجدل فلسفي مادي في الإنتاج الإنساني و نشاطاته الثقافية ، و هو ليس بالضرورة بمواجهة اليمين ، إنما هو تمفصل تاريخي يتجلى في الثقافة و العلوم الخ و التحيز للرجل في اليسار اصله ليس في فلسفته الماركسية او القومية ، بل في اعتقاده بوجوب إعلاء هيمنة الرجل على المرأة و التنظير لها ، بينما تستخدم النسوية المعاصرة استراتيجيات تفكيكية لكي تزعزع استقرار النظام الكامن في ثنائية المذكر – المؤنث (8) متأثرة بفلسفة جاك دريدا التي تقول ان الهياكل الثنائية ستظل دائما تميز احد الزوجين على الآخر مثل الذكر عن المؤنث و بدلا من محاولة قلب هذا الوضع بحيث يصبح المؤنث متميزا عن الذكر ، أبوية اليسار العراقي للتركيبة المنظومية المشوشة تؤمن بقدرة المذكر في الهيمنة ، و نتطير الثقافة وفق مدركاته الذكورية ، و لما ضعف اليسار ضعفت استيهاماته ، و بقيت الرواية العراقية الرجالية تنحدر معه الى القاع ، بينما نجت الرواية النسوية العراقية ، و صارت تصورات الروائيين تتمحور في متاهته.

إحالات:
1 – النسوية و ما بعد النسوية تحرير سارة جامبل ترجمة احمد الشامي المجلس الاعلى للثقافة القاهرة الطبعة الاولى 2002 ص 72
2 – تجلياتهن ببلوغرافيا الرواية النسوية العراقية (1953-2016) د – لقاء موسى الساعدي الناشر المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت الطبعة الاولى 2016 ص15
3 – نشأة القصة و تطورها في العراق 1908-1836 د – عب الإله احمدالشؤون الثقافية – بغداد ص 33
4 – تجلياتهن مصدر سابق ص 11
5 – جماليات الرواية العراقية د – نجم عبد الله كاظم دار شهريار العراق – البصرة الطبعة الاولى 2018 ص 19
6 – الواقعية النقدية في الادب س بيتروف ترجمة د – شوكت يوسف منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب دمشق 2012 ص 83
7 – نشأة القصة و تطورها مصدر سابق ص 27
8 – النسوية و ما بعد النسوية مصدر سابق ص 94

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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