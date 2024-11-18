أفتتاح مشروع تربية الدواجن / بيض المائدة في ذي قار الغراف

اعلام المصرف الزراعي

من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجال الزراعي وتعزيز الامن الغذائي ، قام المصرف الزراعي التعاوني فرع الناصرية بأفتتاح مشروع تربية الدواجن / بيض المائدة في محافظة ذي قار الغراف ، حيث انشئ هذا المشروع بدعم المصرف الزراعي التعاوني من خلال منح المستثمر قرضا للتشغيل

تأتي هذه الخطوة استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ووزير الماليه طيف سامي بتطوير وتأهيل القطاع الزراعي والنهوض بواقع المزارعين.

وبتوجيه مباشر من نبيل قيس محمود مدير عام المصرف بدعم الخطوات الاستثمارية وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة في انتاج بيض المائدة وتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات امام الفلاحين والمزارعين والمستثمرين خدمة للصالح العام والقطاع الزراعي .