اليونسكو تنظم دورة تدريبية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة

النجف الاشرف – الصباح الجديد

نفذت منظمة اليونسكو دورة تدريبية مكثفة في محافظة النجف الأشرف بعنوان “أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة للصحفيين وصانعي المحتوى”، بالتعاون مع فرع نقابة الصحفيين في المحافظة.

وذكر بيان أن “منظمة اليونسكو نفذت دورة تدريبية مكثفة في محافظة النجف الأشرف بالتعاون مع فرع نقابة الصحفيين في المحافظة استمرت لثلاثة أيام، لتدريب الصحفيين وصانعي المحتوى على كيفية التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات التحرير الصحفي بجميع أنواعه، إلى جانب معالجة المحتوى النصي والمرئي والتفاعلي”.

وأضاف، أن “المشاركين تلقوا تدريباً متخصصاً حول آليات استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء الواجهات التطبيقية (APIs) وإبرام الاتفاقيات التي تتيح لهم تحسين مواردهم المالية وتعزيز استقلاليتهم المهنية”.

وتابع: “كما شملت الدورة موضوعات حول حفظ الحقوق الرقمية وملكية المبدعين، إضافة إلى تحقيق أمن البيانات والمعلومات في ظل التطور التكنولوجي السريع، فضلاً عن مناقشة آليات تحليل البيانات والتعامل معها لأغراض صحفية وإعلامية”.

وأشار إلى، أن “اليونسكو أشركت الصحفيين بدورة عالمية اونلاين بهذا الخصوص ولشهر كامل باشراف المنظمة وتحالف الذكاء الاصطناعي الدولي”.

من جانبه، قال مسؤول البرنامج في اليونسكو، ضياء ثابت: إن “هذه الدورة تأتي في سياق برنامج التمويل المشترك لتعزيز حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين (MDP)، وبالتعاون مع نقابة الصحفيين في النجف الأشرف”.

وأوضح، أن “البرنامج يهدف إلى تدريب الصحفيين على أدوات الذكاء الاصطناعي لردم الفجوة الرقمية بينهم وبين أقرانهم في دول العالم، مما يسهم في تنمية قطاع الصحافة والإعلام في العراق”.

من جهته، أشاد رئيس مجلس محافظة النجف، حسين العيساوي، بالدورة قائلاً: إن “النجف الأشرف سباقة في دعم صحفييها وتطوير قطاع الإعلام، وهذه الدورة ستسهم في تمكين الأسرة الصحفية من أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تمثل ثورة عالمية كبرى”.

واضاف: “نطمح إلى المزيد من الجهود لتنمية وبناء القدرات والمهارات الصحفية على جميع الأصعدة.”.

أما نقيب الصحفيين في النجف، إياد الجبوري، فقد أثنى على التعاون بين اليونسكو والنقابة، معتبراً أن الدورة “تمثل خطوة متميزة تؤسس لبناء فريق من الصحفيين المتخصصين في المحافظة الذين باتوا قادرين على تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة مهنتهم ومساعدة زملائهم الذين لم تسنح لهم الفرصة بالمشاركة”.

الجدير بالذكر أن اليونسكو تنشط في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مهنية وتخصصية تهدف للدفاع عن الصحفيين وتعزيز حرية التعبير في العراق.

وتشمل جهود المنظمة مختلف المناطق، من المركز إلى إقليم كردستان والمحافظات الأخرى، مع تركيز دائم على تمكين الصحفيين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.

وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط، مما يعكس اهتمام اليونسكو بتنمية قطاع الإعلام الرقمي في العراق.