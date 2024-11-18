وزير الموارد: المياه ستصل إلى جميع الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية

بغداد – الصباح الجديد

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله تعزيز الإطلاقات المائية لإكمال الرية الأولى للموسم الزراعي الحالي، وأكد أن المياه ستصل إلى جميع الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية في محافظة واسط.

وقال الوزير ذياب خلال لقائه بمحافظ واسط في بيان : إن “الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين المياه وتوزيعها بعدالة لجميع المستحقين فيما طمأن مزارعي محافظة واسط بأن المياه ستصل إلى جميع الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية”.

وبين، أن “هناك تنسيقا عالي المستوى بين الوزارة والحكومة المحلية”، مشيراً إلى، أن “الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمحافظة واسط؛ كونها من المحافظات الزراعية المهمة التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد”.

من جانبه، عبر محافظ واسط محمد جميل المياحي عن، “تقديره لجهود وزارة الموارد المائية الكبيرة الرامية إلى الإدارة المثلى للموارد المائية في عموم العراق”.