البنتاغون: التعاون بين موسكو وبكين وطهران سيجبر واشنطن على ردع خصوم

الصباح الجديد ــ وكالات:

اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية أن التعاون المتزايد المفترض بين روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، قد يجبر الولايات المتحدة على ردع عدة خصوم مسلحين نوويا في نفس الوقت.

جاء ذلك في تقرير نشره البنتاغون أمس الأول الجمعة، أمام الكونغرس حول استراتيجية استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية.

وتفيد الوثيقة بأن الولايات المتحدة، “تتعامل مع العديد من الخصوم النوويين”، وكل واحد منهم يشكل “تحديا فريدا للاستراتيجية الأمريكية”.

ووفقا لاعتقاد البنتاغون، تعتبر “روسيا، التي تمتلك ترسانة نووية كبيرة وحديثة ومتنوعة وتقوم بتطوير أنظمة نووية جديدة، تهديدا حادا” للولايات المتحدة.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، “تقوم الصين بتوسيع طموح وبتحديث وتنويع قواتها النووية”. ويزعم البنتاغون بأن “افتقار الصين إلى الشفافية والحزم العسكري يثير تساؤلات حول نواياها واستراتيجيتها النووية وعقيدتها”.