تجارة الحبوب تعلن تسلم أول كمية من محصول الشلب في الديوانية

الديوانية – وسام عادل

أعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، الدكتور حيدر نوري الكرعاوي، عن بدء استلام أول كمية من محصول الشلب (نوع الفل) للموسم التسويقي 2024/2025 في محافظة الديوانية. وقد تم تسلم الكمية الأولى في صومعة الشامية، إيذانًا بانطلاق الموسم الجديد لاستلام وتسويق هذا المحصول الاستراتيجي.

وأكد المهندس هائل عبد العباس، مدير فرع الشركة في الديوانية، أن الفرع استقبل أولى الكميات المسوقة للموسم الحالي وتم فتح أول بطاقة تسويقية في صومعة الشامية المخصصة لاستلام الشلب. وأشار إلى أن كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية اكتملت لاستقبال كميات أكبر من المحصول وضمان انسيابية عمليات التسويق بما يحقق مصلحة الفلاحين والمزارعين.

وأضاف الكرعاوي أن الشركة العامة لتجارة الحبوب تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول الشلب، نظرًا لأهميته الاقتصادية ودوره في دعم الأمن الغذائي الوطني، مشددًا على استمرار تقديم التسهيلات والدعم اللازمين للمزارعين لضمان موسم ناجح ومثمر.

ويُذكر أن صومعة الشامية تُعد واحدة من المرافق الرئيسة في محافظة الديوانية لاستلام وتخزين محصول الشلب، وتعمل بأقصى طاقتها لاستيعاب الإنتاج المحلي وتحقيق أهداف الموسم التسويقي.