“النهرين الاسلامي” مستمر بتطبيق المشروع الوطني لالغاء صحة الصدور الورقية في فروعه

وحدة الاعلام والاتصال الحكومي

شدد مصرف النهرين الاسلامي على استمراره بتطبيق المشروع الوطني لالغاء صحة الصدور الورقة في جميع فروعه لتقليل الروتين في انجاز معاملات المواطنين “.

وقال ادمن صفحة الغاء صحة الصدور في المصرف سيف سعد احمد ، انه” تنفيذا للبرنامج الحكومي لدولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني فأن المصرف مستمر بالتحول الى النظام الالكتروني من خلال المشروع الوطني لالغاء صحة الصدور الورقي والتحول الى الالكتروني من خلال توفير رمز الوصول الرقمي (QR) والذي يكون خاص بكل وثيقة يمكن للمواطن الاحتفاظ به وتقديمه للدوائر التي يقصدها بغية اطلاعها على الوثيقة المطلوبة من خلال هذا الرمز ،وان هذا المشروع الوطني لالغاء صحة الصدور سيوفر امكانية تداول الوثائق مباشرة فيما بين الدوائر وضمن بيئة الشبكة الحكومية المؤمنة “.

واضاف ان” المشروع الوطني لالغاء صحة الصدور سيمكننا من الاستغناء عن المخاطبات الروتينية الورقية والتي كانت سائدة سابقا في جميع دوائر الدولة ومنها مصرفنا ،وان المشروع الوطني مؤمن من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن بيئة عمل مركز البيانات الوطني “.

واشار الى انه” لايمكن المصادقة الا على الباركود الخاصة بمنصة (QR) التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء للتاكد من سلامة الوثقية “.

من جانب آخر اعلن مصرف النهرين الاسلامي على ان شهر تشرين الاول شهد ارتفاع بعدد معاملات المنح للتمويلات والذي جاء تنفيذا لتوجيهات واشراف المدير العام “.

وقالت بيان لوحدة الاعلام والاتصال الحكومي ،انه” في اطار تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني في تقديم افضل الخدمات للمواطنين ارتفعت عمليات المنح خلال شهر تشرين الاول بفضل الاشراف المباشر من قبل المدير العام لعملنا اذ وصل عدد معاملات منح التمويلات على وفق الصيغ الاسلامية الى (477) معاملة قياسا عما تم منحه خلال شهر ايلول اذا بلغ عدد معاملات المنح (452) معاملة..

واضاف ان ” هذه المعاملات توزعت على فروع المصرف (الرئيسي بواقع (100) معاملة وفرع حي الجهاد بواقع (106) معاملة وفرع السلام بواقع (186) معاملة وفرع الفراهيدي بواقع (85) معاملة ) والتي شملت جميع التمويلات التي يمنحها المصرف وفق الصيغ الاسلامية والتي تشمل (العقار والمشاريع والسيارات والزواج والسلع والطاقة الشمسية)،وذلك من خلال النظام المصرفي الشامل لتحويل جميع عمليات المصرف الى خدمات الالكترونية “.