هلمد أولاُ في كأس الوزير بالدراجات النارية

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحضور عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية خليل ياسين، اختتمت في بغداد منافسات بطولة كأس الوزير للتحدي بالدراجات النارية، والتي أقيمت فعالياتها في مضمار أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية، وبمشاركة واسعة من مختلف أكاديميات المحافظات. وأشاد عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية السيد خليل ياسين، بالمستويات المتميزة التي ظهر بها المتسابقون خلال مشاركتهم في منافسات البطولة التي شهدت إثارة وندية كبيرتين.

من جانبه، قال رئيس الإتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية رائد البياتي ”إن البطولة إمتدّت منافساتها لأكثر من ست ساعات وأسفرت عن فوز المتسابق هلمد جبار سعيد من أكاديمية السليمانية بالمركز الأول، وحل المتسابق حسين قيس حمزة من السماوة في المركز الثاني، وجاء المتسابق سجاد قيس زيدان من أكاديمية آليات الشرطة بالمركز الثالث. وأضاف البياتي ”إن منافسات التشكيلات الخاصة بوزارة الداخلية أسفرت عن فوز المتسابق علي حسين علوان من النجدة العامة بالمركز الأول، وحل المتسابق حازم كاظم علي من المرور العامة في المركز الثاني، فيما حقق المتسابق قصي وليد خضير المركز الثالث من آليات الشرطة‟.