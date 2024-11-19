بدء منافسات الجولة الثالثة للدرجة الأولى

بغداد ـ الصباح الجديد:

تجرى اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني الجاري مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم، فتقام 10 مباريات لكل مجموعة 5 مباريات في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، المجموعة الجنوبية تشهد لقاءات الديوانية والكوفة في ملعب الأول والصليخ امام القرنة في ملعب الخمسة الاف متفرج والسماوة يضيف الجيش والفرات يقابل الكفل في ملعب سوق الشيوخ والحشد الشعبي يلاعب الصادق في ملعب امانة بغداد، اما المجموعة الشمالية فتشهد مباريات التاجي والفلوجة في ملعب الأول والصوفية وسامراء في ملعب الصوفية وبلدية الموصل يلاقي الشرقاط في ملعب الأمواج الموصلي والحويجة يضيف العلم ونفط الشمال يلاقي الأمواج الموصلي في ملعبه.