تراجع جديد في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

الصباح الجديد ــ وكالات :

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، امس الأحد، تراجعاً جديداً في صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها ، إن “متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.703 ملايين برميل يوميا مرتفعه بمقدار 104 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.599 ملايين برميل يوميا“.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 121 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 62 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ 183 ألف برميل يوميا“.

وأشارت الإدارة إلى أن “أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.953 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 384 ألف برميل يومياً، ثم فنزويلا بمتوسط 359 ألف برميل يومياً، والبرازيل 280 ألف برميل يومياً“.