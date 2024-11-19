500 طن مساعدات من العراق لنازحين لبنانيين في سورية

بغداد ـ الصباح الجديد:

انطلقت من مدينة كربلاء، قافلة سادسة من المساعدات للنازحين اللبنانيين في سورية. وأرسلت جهات دينية القافلة ضمن حملات مساعدة ودعم الشعب اللبناني. وعبرت القافلة التي تضم 20 شاحنة 500 طن من المساعدات أراضي العراق إلى سورية، وفقاً لبيان أصدرته “العتبة العباسية” الدينية. ومن المقرر أن تصل اليوم الأحد إلى دمشق ومناطق أخرى في سورية توجد فيها عائلات لبنانية. وهي محمّلة بمواد غذائية وطبية وفرشات وبطانيات، إضافة إلى ملابس شتوية لارتدائها بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

وأكد البيان تجهيز مطبخ مركزي ومستشفى ميداني افتتحا في منطقة السيدة زينب لتقديم دعم للعائلات اللبنانية النازحة، تمهيداً للمساهمة في تخفيف معاناتها من خلال تأمين احتياجات إنسانية ضرورية. وقال مسؤول أمني في قيادة عمليات غرب الأنبار في الجيش العراقي في تصريح تابعته الصباح الجديد: “تدخل الشاحنات سورية بعد تفتيشها والتحقق من محتوياتها من مواد إنسانية وغذائية ومعدات طبية أرسلها متبرعون عراقيون وجهات دينية واجتماعية وسياسية مختلفة“.