أردوغان يعتزم المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل

الصباح الجديد ــ وكالات:

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المشاركة بقمة مجموعة العشرين المقررة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 18 و19 تشرين الثاني الجاري

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في منشور على منصة “أكس”، امس السبت، إن قادة مجموعة العشرين سيتبادلون وجهات النظر في ثلاث جلسات تعقد في إطار القمة.

وأضاف أنه من المخطط أن يعقد الرئيس أردوغان اجتماعات مع قادة مجموعة العشرين وغيرهم من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصادا على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​