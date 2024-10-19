صدور كتاب “يوتيوبيا بحجم الكف”

متابعة – الصباح الجديد:

صدر حديثاً عن دار كتب للنشر في بيروت كتاب شعري جديد بعنوان (يوتوبيا بحجم الكفّ):

للشاعر والكاتب الكردي زيرفان أوسى، ضمن سلسلة إشراقات التي يشرف عليها ويختار نصوصها ويقدم لها الشاعر والمفكّر الكبير أدونيس، قدّم الشاعر الكتاب إهداءً إلى النساء الإيزيديات /الأسيرات، اللاتي وقعن ضحايا جرّاء هجوم داعش على مناطق مختلفة في العراق، جاء الكتاب في 184 صفحة من القطع المتوسط، تُنشر السلسلة بمنحة خاصة من مؤسسة غسان جديد للتنمية، قام بتصميم الغلاف الفنان أحمد معلا.

مما جاء في كلمة الغلاف، التي كتبها أدونيس:

الشعر، بوصفه حياةً وحرّيةً وحبّاً، هو ما تؤسس له اليوم أصوات شعرية متنوعة، نساءً ورجالاً في مختلف البلدان العربية. وتلك هي ظاهرة فريدة في تاريخ الإبداع الشعري العربي. زيرفان أوسى شاعر وكاتب كردي من إقليم كردستان العراق، سبق أن نشر له أعمالاً شعرية ونقدية.