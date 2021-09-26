بايرن ميونيخ يرتقي الصدارة ومولر يتجاوز رومينيجه في قائمة تاريخية

جوليان ناجلسمان يدحل تأريخ البوندسليجا

ميونيخ ـ وكالات:

حقق بايرن ميونخ فوزا سهلا خارج أرضه على حساب جرويتر فورت (3-1)، أول أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.الفريق البافاري سجل أهدافه عن طريق توماس مولر، جوشوا كيميتش، سيباستيان جريسبيك «هدف عكسي» في الدقائق (10، 31، 68)، فيما أحرز سيدريك إيتن هدف فورت الوحيد في الدقيقة 87. وجاء فوز البايرن برغم إكماله المباراة بـ10 لاعبين منذ طرد الفرنسي بينيامين بافارد في الدقيقة 48.

بهذا الانتصار، اعتلى بايرن صدارة جدول ترتيب البوندسليجا بوصوله للنقطة 16، فيما واصل فورت البقاء في المركز الأخير بنقطة واحدة. وأفادت شبكة «أوبتا» للإحصائيات بأن مولر وصل إلى هدفه رقم 218 بقميص بايرن ميونخ بكافة البطولات، ليرتقي للمرتبة الثالثة في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.وتجاوز مولر بذلك الأسطورة الألماني كارل هاينز رومينيجه (217) هدفا، ليتراجع الأخير للمركز الرابع في القائمة التاريخية.ويتصدر الأسطورة الراحل جيرد مولر القائمة برصيد 523 هدفا، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق الحالي، الذي أحرز 305 أهداف حتى الآن.

وبحسب شبكة «بليتشر ريبورت»، فإن صاحب الـ33 عاما فشل في هز الشباك لأول مرة بعد 19 مباراة متتالية لم يتوقف خلالها عن تسجيل الأهداف بقميص الفريق البافاري.وأشارت إلى أن آخر مرة فشل فيها أفضل لاعب في العالم، في التسجيل كانت في 11 شباط الماضي، وذلك في نهائي كأس العالم للأندية ضد تايجرز أونال المكسيكي.كما توقف رصيد ليفاندوفسكي التهديفي في البوندسليجا عند 7 أهداف، ليتيح الفرصة لمنافسه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، للانفراد بصدارة الهدافين حال نجاحه في هز الشباك هذا الأسبوع.

ويستعرض التقرير التالي بعض الحقائق المتعلقة بانتصار بايرن: فقد استطاع المدرب جوليان ناجلسمان أن يدخل تاريخ البوندسليجا، بعدما أصبح أول مدرب يسجل فريقه 23 هدفا خلال أول 6 جولات، في موسمه الأول.وكان ناجلسمان قد عادل الرقم القياسي السابق للثنائي، أودو لاتيك وأندرياس جونكر، في الجولة الماضية، بوصول بايرن إلى 20 هدفا في أول 5 مباريات.

وواصل بايرن ترسيخ عقدته للصاعدين حديثا للبوندسليجا، بفوزه على فورت، بعدما اكتسح بوخوم بسباعية دون رد، في الجولة الماضية.ولم يخسر العملاق البافاري أمام الصاعدين الجدد للبوندسليجا، سوى مرة وحيدة في آخر 49 مواجهة، وجاءت تلك الهزيمة على يد شتوتجارت، بالجولة الأخيرة لموسم 2017-2018.وعلى مدار تلك الفترة، حقق بايرن 45 انتصارا أمام الفرق الصاعدة، وتعادل في 3 مناسبات فقط، مسجلا 158 هدفا.

وفي أول مباراة بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي، أخفق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في هز شباك فورت، لتتوقف سلسلته التهديفية بعد عدة أشهر.وكان صاحب الـ33 عاما على بعد خطوة واحدة فقط، من معادلة رقم الأسطورة جيرد مولر، بالتسجيل في 16 مباراة متتالية بالبوندسليجا، إذا نجح في زيارة شباك فورت الليلة.كما فشل ليفاندوفسكي لأول مرة في التسجيل بقميص بايرن، في كل البطولات، منذ شباط الماضي، حينما غاب عن التهديف في نهائي كأس العالم للأندية، ضد تيجريس أونال المكسيكي.وسجل المهاجم الألماني، توماس مولر، أول أهداف بايرن في اللقاء ، ليصل إلى 218 هدفا في المباريات الرسمية مع البافاري.وبذلك، استطاع صاحب الـ32 عاما أن يرتقي للمرتبة الثالثة، في قائمة هدافي بايرن التاريخيين، متجاوزا الأسطورة كارل هاينز رومينيجه، الذي يملك 217 هدفا.وشارك الثنائي الألماني، نيكلاس زوله وليون جوريتسكا، في تشكيلة بايرن الأساسية، قبل استبدالهما سويا في الدقيقة 87.ومنح هذا الظهور كلًا منهما فرصة الوصول إلى المئوية الثانية، على مستوى عدد المشاركات في البوندسليجا مع الأندية التي لعبا لها.

ولم يستطع جرويتر فورت، أن يتذوق طعم الانتصار على ملعبه في البوندسليجا، للمباراة الـ20 على التوالي، وهو رقم قياسي سلبي ينفرد به.وبدأت هذه السلسلة منذ أول ظهور للفريق في الدوري الألماني، حينما سقط على يد بايرن ميونخ نفسه (0-3)، في آب 2012.