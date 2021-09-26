طاقمان سعودي وياباني لمباراتي المنتخب الوطني امام لبنان والإمارات

الجوية ونفط الوسط يحققان الفوز والتعادل يحضر في ثلاث مباريات بممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الثالثة للتصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022. وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ لبنان في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى في السابع من الشهر المقبل في المباراةِ التي ستقامُ على استاد خليفة الدولي في الدوحة. وسيقودُ مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب لبنان طاقم تحكيم سعودي بقيادة تركي الخضير (حكماً للساحة)، ومحمد مكي العكبري (حكماً مساعداً أول) وخلف زيد الشمري (حكماً مساعداً ثانياً)، ومحمد خالد الهويش (حكماً رابعاً)، والفلسطيني ميشيل حنانيا (مقيم الحكام).. كما أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الرابعة للتصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ الامارات في رابع مبارياته في التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى في الثاني عشر من الشهر المقبل في المباراةِ التي ستقامُ على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي.

وسيقودُ مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب الامارات طاقم تحكيم ياباني بقيادة ريوجي ساتو (حكماً للساحة)، ويامايوشي هيروشي(حكماً مساعداً أول) وميهرا جون (حكماً مساعداً ثانياً)، واراكي يوسوكا (حكماً رابعاً)، والسنغافوري جون شيا إنج واه (مقيم الحكام).

من جهة اخرى، حقق فريق الجوية فوزا مهما على فريق سامراء في المباراة التي اقيمت امس في ملعب التاجي ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز بهدفين من دون رد حملا امضاء شريف عبد الكاظم في الدقيقة 26 وضرغام إسماعيل في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني، وبالنتيجة ذاتها عاد نفط الوسط وبحوزته هدفان وثلاثة نقاط على حساب نفط ميسان، هدفا الفوز للعندليب سجلهما مهند عبد الرحيم في الدقيقتين 59 و71.. وحضر التعادل السلبي في ثلاث مباريات، القاسم والصناعة في ملعب الكفل، ونوروز والنفط في ملعب السليمانية، وزاخو والكرخ في ملعب زاخو.

من جانب اخر، تستكمل اليوم الاحد مباريات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز، إذ يلتقي الكهرباء والشرطة في ملعب التاجي، وتقام المباراتان في الساعة الثالثة والنصف عصرا، في حين يشهد ملعب فرانسوا حريري مباراة أربيل وأمانة بغداد في الساعة السادسة والنسف مساء، ويلتقي الطلبة والنجف في ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة مساء، ويضيف ملعب الفيحاء مباراة الديربي البصري بين نفط البصرة والميناء في الساعة الثامنة والنصف مساء.

من جانبها، قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الديوانية والزوراء، المقرر إقامتها الوم الأحد الموافق 26/9 ضمن الجولة الثانية، إلى إشعارٍ آخر بسبب عدم وصول الإشعار الرسمي من الاتحاد الدوليّ لكرة القدم بخصوص رفع حظر تسجيل اللاعبين على نادي الديوانية.و بانتظار إجابة الاتحاد الدوليّ الرسمية على السماح بتسجيل لاعبي الديوانية في نظام التسجيل (فيفا كونكت) لكون أغلب لاعبي الديوانية تم تسجيلهم سابقاً في هذا النظام أثناء فترة حظر تسجيل اللاعبين.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم تقديم الجولة الثالثة للدوري الممتاز التي كان مقرراً لها أن تنطلق بتاريخ الأول والثاني من شهر تشرين الثاني إلى (9/30 و 10/1)، بناءً على بعض المستجدات الخاصة بعمل الدوري.