سيْـرة نَجـم

دارين زكريا

منطقة لا علاقة لها بالمكان 7- 7- 2020

كان البابُ موارياً لسوأته، لم تكنْ الرياحُ من دَعتهُ للتخلي عن خجله حين بانتْ فتحةُ صغيرةٌ منه، فتحة من الممكن أن تسمحَ لهرٍ صغير أن يدخلَ منها بصعوبة.

أيضاً لا دخل للريحِ، باستغناء جفنيّ عن الانسدال بعدَ وصول حكاية الغفوة لهما لنهايتها، وبالرغم من أني فتحتُ عَينيّ عن آخرهما، لتبيان ما حصل، لم أصل لضالتي.

لا أدري حقيقة من أينَ دخلتْ المرأة التي يُصلّي البياضُ على جلدها، وجلستْ بجانبي على الكنبةِ التي كان جسدي ممدّداً عليها، ثمّ آثرَ الجلوسَ احتراماً للمرأةَ الغريبة عن ذاكرتي، لكن خانتني معرفة السّبب الذي جعلَ قلبي يخفقُ لها وكأنّ هناك صلة خفيّة تصلهُ بها منذُ زمن بعيد.

وجهها المدوّر كواحة ماء زلال يعترفُ بأصلٍ كريم أهداني الطمأنينة لأتأمّل على مهل فلسفةِ ليل شريد في عينيها الواسعتين كسماء يتفرّدُ برؤيتها الصوفيون، عينان تختزلان العمق في بؤبؤين يتمتعان بلمعةٍ غريبة تشبه دمعةَ قمر يحتفظُ بها لوقتها.

جنون سواد شعرها الطويل، حريصٌ على إثباتِ نفسه تحتَ الملاءة البيضاء، فلم تتخلّى كثافتهُ عن سرد حكاية خرافيّة على ظهرٍ مشدودٍ يَسرّ بقوّةٍ مُستترة، احتملتْ ثقل سنين لم تمرّ بكامل سلامها عليه.

جسدها المتوسّط الطول لا يخفي جبروت المرأة الحرّة، الممزوج بحنانٍ يفيضُ كنبعٍ من جبل أشم، الذكاءُ المتّقدُ يجاهر بحقيقته عادةً، إنهُ يتلبّسُ سُحنَتها بحنكة هادئة، تُجبرُ المقابلَ الإجلالَ دونَ عناء الشّرح، التجاعيدُ لم ترسم نفسها على وجهها القمري، بل كانت مجرّد تقاسيم تنمّ عن عمرها المتوقفٌ مزهواً بجماله في ربوع الثلاثين.

تبسّمتْ لي بشفتيها الناعمتين حينَ رأتْ دهشتي تناظرها بإعجاب تغلبهُ المساءلة عن جوهرها، كأنها ملاك بثوبٍ وملاءة من أثرِ الجنةِ.

فقلتُ: أهلاً بخالتي مُزنة.

لم يُلقمني أحدٌ اسمها… هو هكذا جرى الاسمُ على لساني لربما فؤادي من هتفَ بكنيتها.

فمها لم ينبس ببنت شفة، كانت عيونها الساحرةُ تحكي، وأنا أسمعها بكلّ وضوح.