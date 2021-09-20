اليوم.. الشرطة والطلبة يفتتحان دوري الكرة الممتاز

الجوية يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة فريق القاسم غدا

بغداد ـ الصباح الجديد:

تبدأ اليوم مباريات دوري الكرة الممتاز للموسم 2021/2022 باجراء خمس مباريات من الجولة الاولى تعقبها في اليوم التالي اقامة خمس مباريات ايضا، ويتواجه اليوم الاثنين يلعب الشرطة والطلبة في ملعب الحبيبية في الساعة الثامنة والنصف مساء، في حين يضيف ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ مباراة اهل الدار وضيوفهم فريق نفط البصرة عند الساعة الثالثة والنصف عصرا، وفي التوقيت ذاته بملعب زاخو تقام مباراة زاخو ونوروز، ويلعب النفط ونفط ميسان في ملعب الصناعة بقرار لجنة المسابقات بعد ان كانت مقررة في ملعب التاجي في التوقيقت ذاته، اما مباراة النجف والديوانية فستقام في ملعب النجف الدولي في الساعة السادسة مساء.

وتستكمل غد الثلاثاء مباريات الدور الاول، فيلتقي حامل اللقب الجوية بضيفه فريق القاسم في ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثالثة والنصف عصرا، تعقبها في الساعة الثامنة والنصف مباراة الزوراء والصناعة، وفي ملعب النجف الدولي تقام مباراة نفط الوسط وسامراء في الساعة الثالثة والنصف عصرا، وتجرى في ملعب أمانة بغداد مباراة أهل الدار وفريق الكهرباء في التوقيت نفسه، املا مباراة المناء واربيل فستقام في ملعب الميناء في الساعة الثالثة والنصف عصرا.

,قدم مدرب القوة الجوية أحمد خلف، أول أمس، استقالته لادارة النادي، وذلك غداة خسارة فريقه كأس السوبر أمام الزوراء.. الاستقالة أرجعها المدرب احمد خلف إلى «أسباب خاصة».وتأتي الاستقالة بعد يوم من خسارة فريقه أمام الزوراء في كأس السوبر العراقي خلال المباراة التي أقيمت على معلب الشعبي الدولي ببغداد.. وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الزوراء مازن فياض في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

من جانبه، أكد المدرب المساعد للكرخ، أحمد عبد الجبار، أن فريقه أكمل التحضيرات لانطلاق الدوري الممتاز، وخوض مباراة الافتتاح أمام نفط البصرة.وقال عبد الجبار «الكرخ حقق تقدمًا ملموسًا خلال فترة التحضيرات».وأضاف «استفدنا بشكل كبير من المعسكر التدريبي الذي أقيم في إربيل، خضنا أكثر من 8 وديات».وأوضح أن الكرخ يضم مجموعة من اللاعبين الشباب، لتعويض رحيل بعض العناصر المؤثرة.ونوه «الكرخ يعتمد دائمًا على العناصر الشابة، الذين ينتظرهم مستقبل واعد ومبشر». وأشار إلى أن المحترفين الخمسة لم يلتحقوا حتى الآن، في انتظار وصولهم خلال الأيام المقبلة.وأتم «الكرخ جاهز لمباراة نفط البصرة، نطمح لتحقيق بداية جيدة».

و يعاني نفط ميسان من غياب 8 لاعبين عن مباراة الافتتاح أمام النفط، اليوم الإثنين، على ملعب الصناعة، ضمن انطلاق منافسات الدوري الممتاز.وقال مدرب نفط ميسان، ثائر جسام «نفقد خدمات 8 لاعبين، 4 منهم بسبب الإصابة، أما الرباعي المحترف لم يلتحق بالتدريبات حتى الآن».وأضاف «نفط ميسان جاهز لخوض اللقاء برغم الغيابات».وشدد «البداية مهمة في الدوري، ولها تأثير معنوي على الفريق، وبالتالي نسعى بكل قوة للخروج بنتيجة إيجابية».ونوه أن الفريق استعد للدوري الممتاز بشكل مثالي، من خلال المعسكر في مدينة أربيل، وخوض عدد من المباريات الودية.يشار إلى أن لجنة المسابقات نقلت مباراة النفط ضد نفط ميسان، من ملعب التاجي إلى ملعب الصناعة.

من جانبها، تمكنت إدارة نادي الطلبة من الحصول على بطاقة اللاعب وكاع رمضان من نادي النفط.وقال مصدر مقرب من إدارة الطلبة إن المفاوضات الطويلة بين الناديين انتهت بشراء بطاقة رمضان بقيمة 50 مليون دينار، لينتقل رسميا إلى الطلبة بعقد يمتد لمدة موسمين.وأشار إلى أن اللاعب انضم للتدريبات المسائية للطلبة تحت إشراف المدرب قحطان جثير.كما التحق بالفريق اللاعب محمد زامل قادما من القوة الجوية لتكتمل صفوف الطلبة.وأوضح أن الجهاز الفني ينتظر التحاق اللاعبين المحترفين بعد أن أكملت الإدارة إجراءات إصدار تأشيرات الدخول.وأكد أن التحاق المحترفين بالفريق قبل انطلاق الموسم سيمثل إضافة مهمة قبل افتتاح الدوري أمام الشرطة.يشار إلى أن فريق الطلبة عانى في الموسم الماضي وتراجع في ترتيب الدوري وكان مهددا بالهبوط حتى الجولة الأخيرة.

إلى ذلك، تعاقد نادي أربيل بشكل رسمي مع المدافع رعد فنر، قادما من نادي النفط، بعد حصوله على بطاقة الاستغناء ليمثل الفريق في الموسم المقبل. وقال المنسق الإعلامي لنادي أربيل ريبين رمزي «نجحت إدارة النادي في التعاقد مع لاعب النفط السابق رعد فنر، قبل غلق سوق الانتقالات ليكون إضافة مهمة للفريق». وأضاف أن اللاعب رعد فنر سيعزز الخط الخلفي للفريق، لما يمتلك من خبرة جيدة، لافتا إلى أن أربيل أكمل تحضيراته لانطلاق الموسم ويعد فنر آخر صفقات أربيل لانطلاق الدوري. يشار إلى أن أربيل سيفتتح مشواره في الدوري الممتاز بلقاء فريق الميناء بملعب الفيحاء في البصرة.